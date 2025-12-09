Menü Kapat
İstanbul'da beşinci ihale: En yüksek taksi plakası fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde 5'inci ihale yapıldı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 98 plaka satılırken, en yüksek plaka 5 milyon 211 bin liradan alıcı buldu. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 16:48

'da 'Uygulama Bazlı Taşımacılığı' projesi çerçevesinde 5'inci yapıldı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 98 plaka satılırken, en yüksek plaka 5 milyon 211 bin liradan alıcı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 5'inci ihalede 107 alıcı, kapalı teklif sundu. Evrak kontrolünün ardından 98 kişinin başvurusu kabul edilerek ihale başladı. İhalede 98 plaka, 5 milyon 50 bin TL artı KDV ile 5 milyon 211 bin TL artı KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerini buldu. Yapılan ihalede bugün toplam 98 plaka alıcı bulurken, 5 ihalede toplamda 300 plaka satılmış oldu.

İstanbul'da beşinci ihale: En yüksek taksi plakası fiyatı belli oldu



300 YENİ UYGULAMA TABANLI TAKSİ TRAFİKTE OLACAK

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "İstanbul'u konforlu yolculuğa ulaştırma amacımız devam ediyor. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi 5'inci ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün toplam 107 katılımcı başvurdu. Evraklar incelendi. Zaten hepinizin de şahit olduğu üzere şeffaf, herkesin her evrağı görebileceği, ekranlara yansıtılan bir ihale gerçekleşti. Bunun sonucunda 107 katılımcının 98'i ihaleye katılmaya hak kazandı. Bu 98 katılımcı da taksi aldı. Her bir taksi plakası ihale usulünden dolayı tek tek ihale ediliyor. Dolayısıyla biraz uzun sürüyor ama sonuçta mevzuat böyle, yapacak bir şey yok. 98 esnafımız da taksi plakalarına kavuştu.

İstanbul'da beşinci ihale: En yüksek taksi plakası fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz dört ihalede de 202 taksi plakasını İstanbul trafiğine arz etmiştik. Bugün 98 plakayla beraber 300 yeni uygulama tabanlı taksi trafikte olacak. Gün geçtikçe İstanbulluların bu taksilerden ne kadar memnun olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğunu gördükçe biz diğer satışlar için de hazırlığımızı yapıyoruz. Taksici esnafı, İstanbullu buna çok ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu taksiler uygulama tabanlı taksiler ve kayıtlı. Daha doğrusu onay almış uygulamalar üzerinden yolcunun şeffaf, ekonomik, güvenli olarak binebileceği, taksici esnafının da 7/24 kayıtlı olduğu, herkes için çok faydalı olan taksi uygulamaları. Umarım bu uygulamalar İstanbul'a hayırlı uğurlu olur" dedi.

