'Fenalaştım' dedi, taksiyi gasp edip kaza yaptı! O anlar kamerada

Bursa’da gece saat 02.00 sıralarında bir şahsın bindiği bir taksiyi gasp ederek Mudanya istikametindeki benzin istasyonundan Ankara yönüne doğru kaçan S.A.’nın, olaydan hemen önce şoföre "Fenalaştım, bana su alsana" dediği belirlendi. Su almak için benzinlikte duran merhametli şoförün markete yönelmesinin ardından S.A.’nın yan koltuktan sürücü koltuğuna geçtiği, geriye doğru manevra sırasında arkasındaki araca çarptığı ve ardından taksiyi hızla olay yerinden kaçırdığı kaydedildi. S.A. gasp ettiği araçla mahalle aralarında tehlikeli şekilde ilerledi, 3 araca çarparak kaçtı ve kovalamaca sonunda direksiyon kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Ardından yaya olarak kaçmaya çalışan S.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Görüntüler incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.