TGRT Haber
Aktüel
 Erdem Avsar

Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Türkiye’de transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Emre Can’ın izinde olduğu öne sürüldü. Oyuncunun kariyeri ve yaşamı ilgi konusu oldu.

Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde
09.12.2025
09.12.2025
09.12.2025 16:40

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir vakit kala kulüpler girişimlerine başladı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; , ve 'ın forması giyen Emre Can ile alakadar olduğu aktarıldı.

Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Borussia Dortmund'un Emre Can'ın kontratını yenilemek istediği ifade edildi.

31 yaşındaki Emre Can, bu sezon Borussia Dortmund'da 5 müsabakada görev alma fırsatı buldu. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

EMRE CAN NERELİ?

12 Ocak 1994'te Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen Emre Can, futbol yaşamına doğduğu şehirdeki Blau-Gelb Frankfurt altyapısında adım attı.

Emre Can, Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu fakat aslen Türk kökenlidir. Ailesi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyündendir.

Ancak oyuncu 2015 yılında Almanya A Millî Takımı kadrosuna çağrılmasıyla tercihini Almanya’dan yana kullandı.

Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Sırasıyla; Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool ve Juventus’ta forma giyen oyuncu 2020’de ise Borussia Dortmund’a transfer edilerek tekrar Bundesliga’ya döndü.

Emre Can'ın Borussia Dortmund ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirtiliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#borussia dortmund
#Fenerbahçe
#Emre Can
#Aktüel
