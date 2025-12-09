Emre Can Türk mü nereli? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir vakit kala kulüpler transfer girişimlerine başladı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile alakadar olduğu aktarıldı.

Borussia Dortmund'un Emre Can'ın kontratını yenilemek istediği ifade edildi.

31 yaşındaki Emre Can, bu sezon Borussia Dortmund'da 5 müsabakada görev alma fırsatı buldu. Alman futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

EMRE CAN NERELİ?

12 Ocak 1994'te Almanya'nın Frankfurt kentinde dünyaya gelen Emre Can, futbol yaşamına doğduğu şehirdeki Blau-Gelb Frankfurt altyapısında adım attı.

Emre Can, Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu fakat aslen Türk kökenlidir. Ailesi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyündendir.

Ancak oyuncu 2015 yılında Almanya A Millî Takımı kadrosuna çağrılmasıyla tercihini Almanya’dan yana kullandı.

Sırasıyla; Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool ve Juventus’ta forma giyen oyuncu 2020’de ise Borussia Dortmund’a transfer edilerek tekrar Bundesliga’ya döndü.

Emre Can'ın Borussia Dortmund ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirtiliyor.