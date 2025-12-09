Metal işçisinin toplu sözleşme görüşmeleri: İşverenin teklifi reddedildi

Türk Metal Sendikası, Türk Metal - MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci ile ilgili gelinen aşamayı değerlendirmek üzere Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından işveren tarafının en son verdiği teklif değerlendirilerek, buna ilişkin bir yazılı açıklama yayımlandı.



Açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki iki yönetmelikte anlaşma sağlandığı, 38 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı hatırlatıldı. Ayrıca anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddelerin olduğu kaydedildi.

'ÜCRET VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN YAPILAN BU TEKLİFLER HEYETİMİZCE REDDEDİLMİŞTİR'

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan son teklifin kabul edilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamızın birinci altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 artı seyyanen 35 liralık artış teklifine karşılık, yüzde 5 artı 11 lira 50 kuruş oranında bir artış önermiştir. Bu artışın oransal karşılığı yüzde 10'a tekabül etmektedir. Diğer altı aylar içinse herhangi bir teklifte bulunulmamıştır. Sosyal yardımlarda ise ilk yıl için yüzde 25 teklif edilmiş, ikinci yıl için yine herhangi bir teklifte bulunulmamıştır. Ücret ve sosyal haklara ilişkin yapılan bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, MESS'in yaşam şartları gün geçtikçe ağırlaşan üyelerimiz için teklif ettiği bu oranları kabul etmeyen Türk Metal Sendikası, sergilenen bu tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, bu yaklaşıma karşı tavrını açıkça ortaya koymuş, uyuşmazlık tutanağını tutarak resmi arabulucu sürecini başlatmıştır."