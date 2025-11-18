Menü Kapat
19°
 Ümit Buget

Bakan Işıkhan: İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9,21 oranından 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselttik" ifadelerini kullandı.

18.11.2025
18.11.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen " Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu. HAK-İŞ'in, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Işıkhan, konfederasyonun yeni yaşının, başta HAK-İŞ ailesi olmak üzere tüm emek camiasına hayırlar getirmesini diledi.

Işıkhan, çalışma hayatında istikrar ve verimliliğin temel şartının güçlü bir örgütlenme olduğuna dikkati çekerek, örgütlenmenin en iyi yöntemi olan sendikaların hem emekçinin hakkını koruduğunu hem de üretim barışını teminat altına alarak üretimi de üretime katılımı da geliştirdiğini anlattı.

Işıkhan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9,21 oranından 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselttik. Noter şartı, prosedürel engeller, iş yeri tespiti gibi meseleleri sadeleştirdik. Toplu sözleşme süreçlerini daha öngörülebilir, daha düzenli ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturduk. Çalışma hayatında karar alma süreçlerinin odağına paydaşlarımızı da katarak sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirdik. Son dönemde Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu gibi mekanizmaları yeniden çalışma hayatının merkezine aldık. Biz her zaman şunu söylüyoruz, işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan üretim olmaz, üretim olmadan da güçlü Türkiye olmaz ve devlet, bu denklemin adaletini sağlayan ana eksendir. Bu eksende, çalışma hayatımızı her alanda güçlendirmeye, emeğin hakkını korumaya, sosyal güvenliği daha adil, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız."

vizyonuyla emeğin, üretimin ve sosyal adaletin yeni bir seviyeye taşınacağı güçlü bir dönemin başlangıcında olunduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye, bugün her şeye rağmen büyümesini sürdüren, istihdamını artıran, üretim kapasitesini güçlendiren bir ülke haline geldiyse buna en büyük katkıyı sağlayan bu salonda bulunan emekçi ve işçi kardeşlerimizdir. Yine işçilerimizin kutsal emekleri ve alın teriyle Türkiye Yüzyılı, emeğin, üretimin, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

