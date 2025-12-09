Menü Kapat
Hava Durumu

Ekonomi
 Ümit Buget

Bakan Bayraktar açıkladı! 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı projelerden karşılanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı bugün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacak. Projelerin toplam büyüklüğü, 1,1 milyar dolar" dedi.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin sondaj ve sismik araştırma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin dünya genelinde en büyük dördüncü deniz sondaj ve sismik araştırma filosuna sahip konuma geldiğini bildirdi.

Bayraktar, Karadeniz’de yürütülen arama ve üretim çalışmalarına değinerek, sahada birinci fazın tamamlandığını belirtti. Arama-üretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında kendi kaynaklarını devreye alma hedefinde kararlılıkla yol aldığını vurguladı.

Bakan Bayraktar, zirve programının ardından Rüzgar Enerji Santrallerine (RES) tahsis edilen 6 Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, bugün düzenlenen YEKA RES-2025 yarışmalarıyla birlikte hayata geçirilecek olan projelerin büyüklüğünün 1,1 milyar dolar olduğunu ifade etti. YEKA RES-2025 yarışmalarından devletin 208 milyon euroluk bir katkı payı alacağını belirten Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğunu hatırlattı.

'BUGÜNE KADAR ALDIĞIMIZ EN YÜKSEK FİYAT TEKLİFİNİ ALDIK'

İki hafta önce Santrallerine yönelik 650 megavatlık kapasite tahsis ettiklerini belirten Bayraktar, bugün de santrallerine yönelik 6 sahada 1.150 megavatlık yarışmaları tamamladıklarını ifade etti. Yarışmalardaki rekabet düzeyinin yüksek olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaşmış olduk" dedi.

"Devletimize 208 milyon euroluk katkı payı gelecek"

YEKA RES-2025’in megavat başına 180 bin euroluk bir ortalama katkı bedeliyle sonuçlandığını ifade eden Bayraktar, "Bugün yaptığımız rüzgâr ihalesinden devletimize 208 milyon euroluk bir katkı payı gelecek" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılı içerisinde yaptığımız yarışmalara baktığımızda, 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve aynı zamanda devlete yaklaşık 530 milyon euroluk bir katkı payı almış oluyoruz" dedi.

'YILDA 1 MİLYAR METREKÜP GAZ TASARRUFU OLACAK'

Yapılacak olan yatırımlarla yılda yaklaşık 1 milyar metreküplük doğal gazdan tasarruf edeceklerini anlatan Bayraktar, "Çünkü bu elektriği, biz ancak 1 milyar metreküp doğal gaz kullanarak elektriğe dönüştürebilirdik. Doğal gaz tasarrufu anlamında 25 yıl boyunca da yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir katkı bize yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

"1,5 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACI PROJELERDEN KARŞILANACAK'

Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı bugün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacak. Projelerin toplam büyüklüğü, 1,1 milyar dolar" bilgisini paylaştı.

2026’DA YENİ KAPASİTE TAHSİSLERİ

Yapılan yarışmaların hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, 2026 ve sonrasında da yeni bir kapasite tahsis sürecine gireceklerini kaydetti.

YEKA-RES YARIŞMALARI

Balıkesir, Aydın-Denizli, Kütahya ve Sivas’ta bulunan toplam 1.150 kapasiteli 6 adet bağlantı kapasitesi, yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmalar canlı olarak sosyal medya üzerinden de yayınlandı.

20 YILI KAPSIYOR

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,50 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

