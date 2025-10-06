Memur zammı netleşiyor! Hangi maaş ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli ve çalışan Ocak 2026'da yapılacak olan enflasyona göre zam oranını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinden 3 tanesi belli oldu. Yani Temmuz- Eylül döneminde enflasyon yüzde 7.51 oldu. Geriye 3 aylık enflasyon verisi daha kaldı. Gelecek olan 3 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur, çalışan ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam geleceği kesinleşmiş olacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emekli maaşları ise toplu sözleşme zammı ile "enflasyon farkı", hesabı yapılarak hesaplanıyor. 2026 'da memur ve memur emeklilerine yüzde 11'lik ocak zammı ve netleşen 3 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 13.26'ya ulaştı. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine 1.000 TL de seyyanen zam verilecek.

Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 58 bin 392'ye çıkması öngörülüyor. 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da seyyanen zam dahil 26 bin 764 TL olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen bu rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla daha yukarı çıkacak.

4 SENARYOYA GÖRE MAAŞLARI HANGİ MAAŞ NE KADAR OLACAK?

MEVCUT: 16.881

Yüzde 10.56 zamla: 18.663 TL

Yüzde 10.14 zamla: 18.592 TL

Yüzde 11.30 zamla: 18.788 TL

Yüzde 13.08 zamla 19.089 TL

MEVCUT: 18.000

Yüzde 10.56 zamlı: 19.900 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 18.825 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 20.034 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL

MEVCUT: 20.000

Yüzde 10.56 zamlı: 22.112 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 22.028 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 22.260 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 22.616 TL

MEVCUT: 25.000

Yüzde 10.56 zamlı: 27.640 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 27.535 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 27.825 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 28.270 TL

MEVCUT: 30.000

Yüzde 10.56 zamlı: 33.825 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 33.042 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 33.390 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 33.924 TL

MEVCUT: 35.000

Yüzde 10.56 zamlı: 38.696 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 38.549 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 38.955 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL

MEVCUT: 40.000

Yüzde 10.56 zamlı: 44.224 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 44.056 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 44.520 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 45.232 TL

MEVCUT: 45.000

Yüzde 10.56 zamlı: 49.752 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 49.563 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 50.085 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 50.886 TL

MEVCUT: 50.000

Yüzde 10.56 zamlı: 55.280 TL

Yüzde 10.14 zamlı: 55.070 TL

Yüzde 11.30 zamlı: 55.650 TL

Yüzde 13.08 zamlı: 56.540 TL