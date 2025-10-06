Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları en son temmuz ayında yüzde 16,67 oranında güncelleme yapılmıştı. 2026 Ocak ayında yapılacak yeni zam oranlarıyla ilgili bilgi veren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilere kritik uyarılarda bulundu. ve en düşük emekli maaşı için net rakam verdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
13:33

Ocak 2026'da milyonlarca emekli maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzmanı , emekli zammında kritik eşiğe gelindiğini söyleyerek emeklilere önemli uyarılarda bulundu.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen ya da refah payı verip vermeyeceğinin merak edildiğini belirten Karakaş, TÜİK’in eylül ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaş güncellemesiyle ilgili henüz elimizde iki aylık veri bulunduğunu hatırlattı.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

"Eylül enflasyonu ortalama olarak yüzde 2,5 civarında bekleniyordu. Hâl böyle iken TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı yüzde 3,23’lük rakam sürpriz oldu. Bu durum, mayıs 2024'ten beri her ay düşen yıllık enflasyonun 16 ay aradan sonra ilk kez artması anlamına geliyor ve dezenflasyon sürecinde beklenmedik bir kesinti olarak algılandı" diyen Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altında gelmesi ihtimalinin düştüğünü bildirdi.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif %4,14 olarak gerçekleştiğini belirten Karakaş, eylül ayı enflasyonuyla birlikte kümülatif enflasyon farkının yüzde 7,5 olarak yansıyacağını; 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 18.148 TL olacağını söyledi.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

SSK VEYA BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu hesaba göre Karakaş, maaşı 19.670 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 21.145 TL’ye yükselecek. Maaşı 23.400 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 25.155 TL maaşa hak kazanacağını ifade etti.

En düşük emekli maaşı için net rakam verdi! İsa Karakaş milyonlarca emekliyi uyardı

YÜZDE 11 CİVARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Karakaş'a göre, 2026/Ocak ayında yüzde 29 civarında yıllık enflasyon gerçekleşirse refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına yüzde 11 civarında bir zam gelmesi bekleniyor.

