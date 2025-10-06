İkinci el araç alacaklara uyarı: Ne zaman araç alalım?

İkinci el araç fiyatlarına ilişkin yapay zekayla geliştirilen "VavaAI Fiyat Endeksi"nin eylül ayı sonuçları yayımladı. Rapora göre ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,8 oranında arttı.

Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,23 yükselirken, bu durum, ikinci el araç fiyatlarındaki artışının aylık enflasyonun altında kalarak piyasada yükseliş hızının yavaşladığını gösterdi.

Yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşirken, döviz kurlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Dolar yüzde 21,6, avro ise yüzde 27,7 değer kazandı.

Yılın ilk 9 ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 16,5 artış gösterdi. Bu dönemde enflasyon yüzde 25,4, dolar yüzde 17,7, avro ise yüzde 32,7 oranında yükseldi.

ACELE ETMEYE GEREK YOK

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, verilerin ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin devam ettiğini ancak yükseliş hızının yavaşladığını gösterdiğini belirterek farklı yatırım araçları ve endekslerdeki dalgalanmalara rağmen fiyatlardaki yükselişin kontrollü kalmasının, piyasanın daha dengeli bir yapıya yöneldiğinin işareti olduğunu aktardı.