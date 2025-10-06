Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı gayrimenkul sektöründe adaletsiz fiyatlar ve tüketicinin güveninin istismar edilmesi nedeniyle denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 1416 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 172 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

, sektöründe fahiş fiyatları radarına aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada taşınmaz ilanlarında yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle bugüne kadar 1416 kişi hakkında işlem yapıldığı ve 172 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza

Bakanlıkça mayıs sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı anımsatılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle fahiş artışların önüne geçildiğine işaret edildi.

Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza

Açıklamada, emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceğinin hüküm altına alındığı belirtilerek, bu düzenlemeyle yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekildi.

Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza

256 YENİ SORUŞTURMA AÇILDI, 34,9 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Bakanlığın sektöre yönelik yürüttüğü incelemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bugüne kadar da 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve 172 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza

Açıklamada, Bakanlığın, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşların menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeden almaya devam edeceği ifade edildi.

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#gayrimenkul
#fahiş fiyatlar
#emlak sektörü
#İdari Para Cezaları
#Ekonomi
