Turabi Survivor'da sunucu olmak istiyor! Tek engeli isim vererek açıkladı

İlk olarak 2014 yılında Survivor yarışmasına katılan Turabi, 2024 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ise sakatlanarak adaya veda etmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Turabi, son olarak Survivor ve Survivor sunuculuğu için hazır olduğunu belirterek aradaki engeli paylaştı.

TURABİ, SURVIVOR YARIŞMASININ SUNUCUSU OLMAK İSTİYOR

Ben hazırım arkadaşlar. Üniforma, performans, konsey konuşmaları. Ama arada büyük bir engel var. Survivor ve Survivor sunuculuğuna kavuşmamda büyük bir engel var o da Murat. O da kardeşimiz Murat değil. Survivor'ın yapımcısı.

Survivor'da sunucu olması için engelleri sıralayan Turabi, "Adam herkesin adı Murat olsun istiyor. Alp Kırşan'a da teklif etti ama Alp kabul etmedi. Allem etti kallem etti Murat'ı Survivor sunucusu yaptı" diyerek ilginç bir çıkışta bulundu.