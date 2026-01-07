İki gündür gözaltında olan Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör serbest bırakıldı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör iki gündür yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Güngör bu sabah ise serbest bırakıldı.

DOĞUKAN GÜNGÖR SERBEST BIRAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında pazar gecesi saat 03.00 sıralarında evine yapılan baskınla gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

09.00’da Çağlayan’a getirilen ve 25 kişiyle beraber ifadeleri alınan Güngör, biraz önce serbest bırakıldı.

AVUKATLAR DOĞUKAN GÜNGÖR İÇİN SIRAYA GİRDİ

Doğukan Güngör’ün avukatlığını almak için birbiriyle yarışan birkaç avukatın ünlü oyuncuyla görüşmek için Narkotik Şube’ye gittiği öğrenildi.