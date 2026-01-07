Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen'den son sağlık durumuna ilişkin açıklama

Haldun Dormen dün geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kontrol amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Son sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen durumunun iyiye gittiği belirtti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN HALDUN DORMEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haldun Dormen, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle.” dedi.

HALDUN DOMER KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1928 Mersin doğumlu Haldun Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin başlıklı iki sinema filmi yönetti. Dormen'in hayatı, yönetmenliğini Selçuk Metin’in üstlendiği, senaryosunu Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı “Yaparsın Şekerim” (2022) adlı belgesele konu oldu