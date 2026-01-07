Elazığ su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek, gelecek? Elazığ Belediyesi açıklama yaptı

Elazığ'da dün akşam saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanmaya başladı. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kesintinin şehre su akışını sağlayan ana isale hattında meydana gelen arızadan kaynaklı olduğu belirtildi. Bazı mahalelleri etkileyen su kesintisinde son durum Elazığ Belediyesi tarafından duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Elazığ su kesintisi bugün ne zaman, saat kaçta bitecek, gelecek sorularının cevapları araştırılıyor.

ELAZIĞ SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 7 OCAK?

Elazığ Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre ekipler tarafından yürütülen çalışmaların neticesinde arıza giderildi. Su kesintisinin sona erdiği ve su akışının yeniden sağlandığı ifade edildi. Yüksek kesimlerde devam eden su kesintisinin ise depoların yeniden dolmasının ardından sona ereceği belirtildi. Konuyla ilgili Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şehre su akışını sağlayan ana isale hattında dün meydana gelen arızanın ardından Elazığ Belediyesi ekipleri, sorunun giderilmesi için hızlı ve etkin bir çalışma başlatmıştı.

Arızadan kaynaklı olarak bazı mahallelerde su kesintisi yaşanırken, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla arıza giderildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yaşanan arızanın giderilmesinin ardından yaşanan su kesintilerinin sona erdiği ve su akışının yeniden sağlandığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, depoların yeniden dolmasının ardından yüksek kesimlerde de kısa sürede su akışının sağlanacağı belirtildi."

ELAZIĞ BUGÜN SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Elazığ'da yaşanan arıza kaynaklı su kesintisinin sona erdiği açıklandı. Depolardaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yüksek kesimlere de su akışının kısa sürede ulaşacağı duyuruldu.