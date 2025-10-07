Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK, bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabileceğini geçtiğimiz Temmuz ayında açıklamıştı. Yeniden yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu karar bankalara tavsiye niteliğinde sunuldu yani zorunlu tutulmuyor.
Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor.
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvurularda, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlular için fırsat sunuluyor. Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edildi.
10 Temmuz 2025 tarihinde başlayan uygulama için son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi.