Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

BDDK’nın zorunlu tutmadığı ancak tavsiye niteliğinde aldığı karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilecek. Yapılandırmada, Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanacak. Borç yapılandırmak için son 3 gün...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:45

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu , bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabileceğini geçtiğimiz Temmuz ayında açıklamıştı. Yeniden yapılandırma sırasında uygulanacak ise Merkez Bankası tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu karar bankalara tavsiye niteliğinde sunuldu yani zorunlu tutulmuyor.

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

HANGİ BORÇLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor.

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvurularda, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlular için fırsat sunuluyor. Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edildi.

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

BAŞVURU İÇİN SON 3 GÜN

10 Temmuz 2025 tarihinde başlayan uygulama için son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti
Emekli olamayabilirsiniz! SGK uyardı: Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat!
ETİKETLER
#bddk
#faiz oranı
#borç yapılandırma
#Kredi Kartı Yapılandırma
#Ihtiyaç Kredisi Yapılandırma
#Son Başvuru Tarihi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.