Emekli olamayabilirsiniz! SGK uyardı: Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat!

Türkiye'de milyonlarca kişi ilerleyen yaşlarında maaş alıp emekli olabilme hakkı kazanmak amacıyla çalışma hayatına devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm çalışanları ilgilendiren çok önemli bir bilgiyi sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

SGK, hizmet dökümlerinin derhal kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyararak ilgili belgede 'K' harfinin bulunması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceğini bildirdi.

Kişiler bu şekilde "Kontrollü İş Yeri" olarak geçen yerlerden emekli olursa dahi emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle SGK tarafından geri isteniyor.

https://x.com/sgksosyalmedya/status/1975456058408600023