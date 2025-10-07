Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti

Uzmanlar, ikinci el konut piyasasında yeni rekorların yolda olduğunu; özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman sürelerinin konut talebini yükselttiğini belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.