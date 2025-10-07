Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti

Ekim 07, 2025 11:32
1
konut

Uzmanlar, ikinci el konut piyasasında yeni rekorların yolda olduğunu; özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman sürelerinin konut talebini yükselttiğini belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.

2
konut

Konut almak isteyen tüketiciler eksik kalan tutarlar için sıklıkla konut kredisi desteği kullanıyor. Peki konut kredisinde faiz oranları ne durumda?

BDDK ve TCMB, konut değerinin yüzde 80’ine kadar kredi verebilme hakkı tanıyor. Lüks markalı konut projelerinde veya kişinin alacağı ikinci evde bu oran yüzde 50-70 arasında değişebilir.

 

3
konut

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

Toplam Ödeme: 6.770.328 TL

 

4
kny

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.988.556 TL

 

5
konut

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.978.856 TL

 

6
konut

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.980.430 TL

7
konut

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.025.107 TL

 

8
konut

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.031.972 TL

9
konut

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51 TL

Toplam Ödeme: 8.198.281 TL

10
konut

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.655.513 TL

11
konut

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 56.301,81 TL

Toplam Ödeme: 6.787.792 TL

12
konut

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.970.056 TL

13
konut

TEB – Türk Ekonomi Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.113.431 TL

14
konut

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.189.149 TL

15
konut

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

Toplam Ödeme: 7.860.681

16
konut

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16 TL

Toplam Ödeme: 8.743.759 TL

17
konut

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

Toplam Ödeme: 9.271.776 TL

18
konut

Anadolubank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358,71 TL

Toplam Ödeme: 10.386.365 TL

