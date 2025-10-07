Ev alacaklar dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti

Kategoriler
Uzmanlar, ikinci el konut piyasasında yeni rekorların yolda olduğunu; özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman sürelerinin konut talebini yükselttiğini belirtiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.
Konut almak isteyen tüketiciler eksik kalan tutarlar için sıklıkla konut kredisi desteği kullanıyor. Peki konut kredisinde faiz oranları ne durumda?
BDDK ve TCMB, konut değerinin yüzde 80’ine kadar kredi verebilme hakkı tanıyor. Lüks markalı konut projelerinde veya kişinin alacağı ikinci evde bu oran yüzde 50-70 arasında değişebilir.
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.770.328 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.978.856 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.980.430 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.025.107 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.031.972 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51 TL
Toplam Ödeme: 8.198.281 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.655.513 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 56.301,81 TL
Toplam Ödeme: 6.787.792 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.113.431 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.189.149 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.860.681
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.743.759 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
Anadolubank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.386.365 TL