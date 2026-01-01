Menü Kapat
Ekonomi
Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz süreci yatırımcıların ilgi odağına yerleşti. Arf Bio halka arz işlemi sabit fiyatla gerçekleştirilecek olup, hisse başına satış fiyatı 7,50 TL olarak belirlendi. Toplam 175 milyon lotun yatırımcılara sunulacağı halka arzda, halka arz tarihi, bireysel yatırımcıya düşecek lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumu ve hangi bankalarda talep toplanacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?
Meyve suyu ve alkolsüz içecek üreticisi Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Yayımlanan onaylı izahnamenin ardından Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihleri de netleşti.

Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?

Yatırımcıların gözleri ise Meysu Gıda halka arz dağıtılacak olası lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumuna çevrildi.

Meysu Gıda halka arz fiyatı 7,50 TL olarak tespit edildi.

Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL düzeyinde olacak.

Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?

MEYSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 09:00-17:00 olarak açıklandı.

Meysu Gıda halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilen şirket paylarının katılım endeksine uygun biçimde işlem göreceği belirtildi.

Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?

MEYSU GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 175 milyon lot paylaştıracak.

Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

  • 150 Bin katılım ~ 525 Lot (3937 TL).
  • 250 Bin katılım ~ 315 Lot (2362 TL).
  • 350 Bin katılım ~ 225 Lot (1687 TL).
  • 500 Bin katılım ~ 158 Lot (1185 TL).
  • 700 Bin katılım ~ 112 Lot (840 TL).
  • 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (540 TL).
  • 1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (375 TL).
  • 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (270 TL).
#Ekonomi
