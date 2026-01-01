Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihi ne zaman? Meysu kaç lot verir?

Kategoriler
Meyve suyu ve alkolsüz içecek üreticisi Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.
Yayımlanan onaylı izahnamenin ardından Meysu Gıda halka arz talep toplama tarihleri de netleşti.
Yatırımcıların gözleri ise Meysu Gıda halka arz dağıtılacak olası lot sayısı, katılım endeksine uygunluk durumuna çevrildi.
Meysu Gıda halka arz fiyatı 7,50 TL olarak tespit edildi.
Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL düzeyinde olacak.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri 5-6-7 Ocak 2026 09:00-17:00 olarak açıklandı.
Meysu Gıda halka arzı 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edilen şirket paylarının katılım endeksine uygun biçimde işlem göreceği belirtildi.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 175 milyon lot paylaştıracak.
Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;