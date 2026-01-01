Türkiye'de yasa dışı bahis oynayanların sayısı tehlikenin boyutunu gösterdi! Barış Yarkadaş'tan sarsıcı Erkan Kork iddiası: Dosyalar birleştirilecek

Temiz bir Türkiye ekonomisi için düğmesine basılan operasyonları ve yürütülen soruşturmaları takip etmek zorlaşırken toplumun kanayan yaralarından biri haline gelen yasa dışı bahisle ilgili TGRT Haber ekranlarında sarsıcı bilgiler paylaşıldı.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programının yorumcularından Barış Yarkadaş "Acı bir gerçeğimiz var. Türkiye'de yasa dışı bahisle sanal kumar oynayan insan sayısı 40 milyona yakın." dedi.

Yarkadaş ayrıca el konulan Flash TV, PayFix ve PozitifBank'ın yasa dışı bahisten tutuklanan eski sahibi Erkan Kork hakkında da önemli bir bilgi vererek itirafçı olacağı yönünde bir imada bulundu.

"YATIRDIĞIN HER PARA DUBAİ'YE GİDİYOR"

"Toplumun neredeyse yarısı bu sanal kumarın ve sanal bahisin tuzağına düşmüş." diyen Yarkadaş "Ve sen bu paraları şu telefon üzerinden oynadığında yatırdığın her para bastığın her bahis Dubai'ye gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Önemli finans ülkelerine gidiyor. Bu para Türkiye'nin içinde de kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, canlı yayında aktardığı bilgilerini şu cümlelerle sürdürdü:

"Vergi kaybı bir yana, bundan dolayı intihar eden onlarca insan var. Adam 60 bin lira maaş alıyor, 50 bin lira maaş alıyor, bir düşüyor bunun tuzağına. Ondan sonra artık o kişiyi senin kurtarabilmen mümkün değil. Çünkü kumar bir hastalık. Bu hastalığa tutulduğun an çaresi yok, çok zor. Çetenin eline düşüyorsun. haczediliyorsun. Bankadan kredi çekiyorsun. İş Kötü oluyorsun, ailenle kötü oluyorsun. Sonuçta senin sosyal yaşamın mahvoluyor."

"ERKAN KORK SEN 50 YAŞINDA NASIL BANKA SAHİBİ OLDUN?"

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan banka sahibi ve medya patronu olan Erkan Kork hakkında da konuşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim sen 50 yaşında nasıl banka sahibi oldun? 50 yaşında bile değildi o zaman aldığında. Çünkü Payfix'in yasa dışı bahis üzerinden bir para aktardığı ve bahis parasıyla bu şirketi çevirdikleri yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçlar Şubesi'yle yaptığı bir çalışma var.

"KARA PARA VE YASA DIŞI BAHİS DOSYALARI BİRLEŞTİRİLECEK"

Erkan Kork'un önümüzdeki günlerde duruşmaları başlayacak. İsim vermeyeceğim ama son dönemlerde yapılan kara para ve yasa dışı bahis operasyon dosyalarının da birbirine bağlanacağı yönünde bir izlenim edindim. Bu kadar hızlanmasının sebebi o.

"CEZAEVİNDE CANININ SIKILDIĞINI DUYDUM"

Erkan Kork tabii cezaevinde hangi koşullarda kalıyor, ne yapıyor, ne yapacak? Ben biraz canının sıkıldığını duydum. Bu çünkü marttan beri yatıyor cezaevinde. Bu kadar söyleyeyim ben.

Belki önümüzdeki günlerde başka adımlar atabilir diye diyorum. Çok fazla girmeyeyim yani mevzuya da. Bu işin üstüne acımasızca gidilmeli ama bizi bu noktaya getiren hükümetin geçmişteki yanlış politikaları. Açıldı önü muslukların, gelsin paralar, açılsın paralar. Getir kardeşim, getir kardeşim dediler.

"PAT KÜT BİR ANDA BAKIYORSUN ADAM CEZAEVİNDE"

Şimdi sen ne oldun? Dünyadaki finans sistemini bozan ülkelerden bir haline geldin. Çünkü para geliyor. Paranın nereden geldiği belli değil. Ne işle yapılmış belli değil. Ha şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi konjonktürün de uygun olmasıyla birlikte soruşturmaları başlattı, hızlandırdı ve kimsenin aklına gelmeyecek insanlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor.

Pat küt bir anda bakıyorsun adam cezaevinde. İşte Erkan Kork 'Medya sahibi oldum.' diye sevinirken bir anda kendisini cezaevinde buluyor."