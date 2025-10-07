Altın yeni rekorunu kırdı! Risk istemeyen piyasa altını uçurdu

Ortadoğu'da yaşanan gerilim, ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında devam eden belirsizlikler küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden olarak, yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor. Bu nedenler de yatırımcıları güvenli yatırım araçlarına sevk ediyor. Emtia piyasasında ve değerli metallerde fiyat yükselişi devam ediyor.

Riskli ortamları sevmeyen piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını fırlatıyor. Her geçen gün yeni bir rekora imza atan altın fiyatları bu sabah itibarıyla kendi rekorunu egale etti. TSİ 09.45 itibarıyla gram altın fiyatı 5,338 liraya yerleşti.