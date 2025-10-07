Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! 2026'da altın ne kadar olacak?

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, güçlü ETF girişleri ve merkez bankalarının süren alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı.

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3.977,40 dolarla yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Gün içinde yüzde 0,34 artışla 3.973,57 dolardan işlem gören değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 51,40 oranında değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman talebi sürerken, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin Fed’in para politikasındaki değişim beklentileriyle desteklendiği belirtiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini açıkladı. Faiz indirimi, faiz getirmeyen altın gibi varlıkların cazibesini artırırken, özellikle Batı’daki ETF fonlarının yeni girişlerle güçleneceği öngörülüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN YATIRIMI YAPIYOR

Raporda, merkez bankalarının rezerv yönetiminde altına olan ilgisinin 2025’te de süreceği vurgulandı. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2025’te ortalama 80 ton, 2026’da ise 70 ton seviyelerinde alım yapmasını bekliyor.