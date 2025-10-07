Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! 2026'da altın ne kadar olacak?

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dev banka Goldman Sachs altın için yeni fiyat hedefini açıkladı. Banka, Fed’in 2026 ortasına kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşüreceği beklentisini koruyor. Bu faiz indirimi de altın fiyatlarının 2026 Aralık döneminde ons bazında 4900 dolara çıkacağını öngörüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:16

Küresel bankası Goldman Sachs, piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, güçlü girişleri ve merkez bankalarının süren alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı.

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! 2026'da altın ne kadar olacak?

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3.977,40 dolarla yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Gün içinde yüzde 0,34 artışla 3.973,57 dolardan işlem gören değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 51,40 oranında değer kazandı. Yatırımcıların güvenli liman talebi sürerken, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin ’in para politikasındaki değişim beklentileriyle desteklendiği belirtiliyor.

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! 2026'da altın ne kadar olacak?

FAİZ İNDİRİMİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık yapmasının beklendiğini açıkladı. Faiz indirimi, faiz getirmeyen altın gibi varlıkların cazibesini artırırken, özellikle Batı’daki ETF fonlarının yeni girişlerle güçleneceği öngörülüyor.

Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! 2026'da altın ne kadar olacak?

MERKEZ BANKALARI ALTIN YATIRIMI YAPIYOR

Raporda, merkez bankalarının rezerv yönetiminde altına olan ilgisinin 2025’te de süreceği vurgulandı. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2025’te ortalama 80 ton, 2026’da ise 70 ton seviyelerinde alım yapmasını bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak
Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı
ETİKETLER
#fed
#altın
#altın fiyatları
#faiz indirimi
#yatırım
#etf
#Centre Bankaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.