TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik, erken emeklilik, kadınlar için yıpranma payı, 3600 ek gösterge, prim desteği ve esnafa prim eşitlenmesi gibi konuların hükümet gündeminde olduğunu belirterek canlı yayında ilk kez çok özel bilgileri TGRT Haber'e anlattı. İşte Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2025
16:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
16:50

Kademeli konusunda Cumhurbaşkanı'nın verdiği vaatlerin ifa edileceğini belirten Uzmanı İsa Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verilen sözlerin arkasındadır. Örnek öğretmenlerin meslek kanunu, 3600 ek göstergesi gibi hepsini ifa etti. Şimdi zaman meselesi var. Hükümet gündeminde kadılara erken emeklilik, yıpranma, prim desteği hakkı var. Esnafa prim eşitlenmesi var" dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı

3600 EK GÖSTERGE İÇİN İLK KEZ AÇIKLADI

Ankara'dan bir kulis bilgisi aldığını paylaşan Karakaş, " ile ilk defa konuşuyorum bununla ilgili yarım milyona yakın memur ve memur emeklisine ifa edileceği bilgisini aldım. 2026 ocak ayında olmayacak sadece bir zaman meselesi var. Uzun yıllar enflasyonla mücadelede bulunuldu, kritik aşamadayız deprem, ekonomik durum var. Enflasyon yoluna girince bu verilen vaatlerin hepsi yerine getirilecek" diyerek memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini doğrudan etkileyen ve daha yüksek maaş almasını sağlayan ikramiye hakkında bilgi verdi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! İsa Karakaş ilk kez canlı yayında açıkladı

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER GÜNDEMDE

Kademeli emeklilikle ilgili müjde bekleyen çalışanlar içinse Karakaş, "Mağdurlarla ilgili şunu söyleyebilirim; emeklilikte kademe bekleyenler bütün partilerin gözbebeği. Kanun teklifi verildi meclis açılır açılmaz. Kademe bekleyenler, asker, polis, kamu görevlilerinin borçlanma sıkıntıları, staj ve çıraklık mağdurluğu için karamsarlığa gerek yok. Taşeronda gerçek kadro bekleyeler de haklarını alacaklar. 2027ye doğru birçok problem çözülecek enflasyon belasından kurtulur kurtulmaz" diyerek kademeli emeklilik bekleyenler için tarih belirtti.

ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#cumhurbaşkanı erdoğan
#emeklilik
#3600 ek gösterge
#Kadرو Emeklilik
#Ekonomi
TGRT Haber
