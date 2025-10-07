Akaryakıta büyük indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatları taşıt sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden bu kez sevindirici bir haber geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim geliyor. Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 53,0 liradan, Ankara'da 54,15 liradan, İzmir'de 54,49 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 54,50 liradan, Ankara'da 55,51 liradan, İzmir'de 55,85 liradan satılıyor. Fiyatlar bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor.