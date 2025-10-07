Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkramiye mağdurlarına faiziyle ödeme yapılacak! Milyonlarca kişi faydalanacak

Üniversite İdari Personel Sendikası'nın açtığı dava sonuçlandı. 14 ay boyunca toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak. Karar benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıdığı için önem arz ediyor.

07.10.2025
07.10.2025
Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), ’nin iptal ettiği yüzde 2 barajına ilişkin açtığı davayı kazandı. Karar doğrultusunda 14 ay boyunca toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan kamu görevlilerine yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

İkramiye mağdurlarına faiziyle ödeme yapılacak! Milyonlarca kişi faydalanacak

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen üyelerimizin ikramiyeleri eksik ödenmeye devam etmişti. Bu haksızlığa karşı hukuk zemininde mücadele ettik ve kazandık. 14 ay boyunca eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri, yasal faiziyle birlikte üyelerimize ödenecek. Bu karar, emeğin, adaletin ve kararlılığın zaferidir. ÜNİPERSEN olarak hiçbir hakkın gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" denildi.

İkramiye mağdurlarına faiziyle ödeme yapılacak! Milyonlarca kişi faydalanacak

ÜNİPERSEN’in açtığı dava sonucunda alınan karar, sendikal baraj uygulamasının hukuki geçersizliğini pekiştirirken, benzer mağduriyet yaşayan tüm kamu çalışanları için de emsal niteliği taşıyor. Sendikanın bundan sonraki süreçte üyelerin hak ettikleri tutarların eksiksiz ve yasal faiziyle ödenmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli takibi sürdüreceği belirtildi.

