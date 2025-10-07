Menü Kapat
Dünya
 | Banu İriç

Kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi! ABD'den bir yaptırım daha

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen kamyonlarla ilgili yeni vergi kararını açıkladı. Gümrük vergisi politikalarında ağır hamleler gerçekleştiren ABD'nin bu kararından en çok etkilenecek ülkeler belli oldu.

Kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi! ABD'den bir yaptırım daha
Başkanı , yaptırımında yeni oranları açıklamaya devam ediyor. Artık 1 Kasım itibarıyla ülkeye ithal edilen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Trump, "1 Kasım 2025’ten itibaren diğer ülkelerden ABD’ye getirilen tüm orta ve ağır hizmet türü kamyonlara yüzde 25 oranında uygulanacaktır" dedi.

Kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi! ABD'den bir yaptırım daha

KANADA İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR


Trump’ın açıklaması, ABD’ye en fazla ihraç eden ülkeler arasında yer alan ’nın Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeden bir gün önce geldi. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay "ulusal güvenlik gerekçesiyle" ağır kamyon ithalatına 1 Ekim itibarıyla yeni vergiler getirileceğini açıklamıştı. Yeni vergilerin ABD’li üreticileri "haksız dış rekabetten" korumayı amaçladığını belirten Trump, bu adımın Paccar’ın sahibi olduğu Peterbilt ve Kenworth ile Daimler Truck’ın sahibi olduğu Freightliner gibi üreticilerin yararına olacağını söylemişti. Trump’ın bugün yaptığı açıklama, geçen hafta başlaması planlanan tarifelerin yaklaşık 30 gün ertelenmesi ve daha önce gümrük vergisi planına dahil olmayan orta hizmet tipi kamyonların da vergilendirilmeye başlanması anlamına gelecek.

Kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi! ABD'den bir yaptırım daha

EN ÇOK 5 ÜLKEYLE İTHALAT YAPILIYOR


ABD, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılan ticaret anlaşmaları kapsamında hafif hizmet tipi araçlarda yüzde 15 gümrük vergisi uygulamayı kabul etmişti. Ancak bu oranların AB ve Japonya'dan ithal edilecek büyük araçlar için geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Trump yönetimi ayrıca, montajı Kanada ve ’da gerçekleştirilen araçların, ABD menşeli parçalarının bedellerinin gümrük vergilerinden düşürülmesine izin vermişti.
ABD Ticaret Odası, daha önce Ticaret Bakanlığı’na yeni kamyon tarifeleri uygulanmaması çağrısında bulunarak, ABD’nin en fazla ithalat yaptığı beş ülkenin Meksika, Kanada, Japonya, Almanya ve Finlandiya olduğunu ve bunların tamamının ABD’nin müttefiki veya yakın ortağı oldukları için ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirmişti.

MEKSİKA LİSTENİN ZİRVESİ

Meksika, ABD’ye en fazla orta ve ağır hizmet tipi kamyon ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Ocak ayında yayımlanan ve resmi istatistiklere dayanan bir rapora göre ABD’nin Meksika’dan ithal ettiği orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, 2019’dan bu yana toplam üç kat artış gösterdi.

