Kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi! ABD'den bir yaptırım daha

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi yaptırımında yeni oranları açıklamaya devam ediyor. Artık 1 Kasım itibarıyla ülkeye ithal edilen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Trump, "1 Kasım 2025’ten itibaren diğer ülkelerden ABD’ye getirilen tüm orta ve ağır hizmet türü kamyonlara yüzde 25 oranında tarife uygulanacaktır" dedi.

KANADA İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR



Trump’ın açıklaması, ABD’ye en fazla kamyon ihraç eden ülkeler arasında yer alan Kanada’nın Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeden bir gün önce geldi. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay "ulusal güvenlik gerekçesiyle" ağır kamyon ithalatına 1 Ekim itibarıyla yeni vergiler getirileceğini açıklamıştı. Yeni vergilerin ABD’li üreticileri "haksız dış rekabetten" korumayı amaçladığını belirten Trump, bu adımın Paccar’ın sahibi olduğu Peterbilt ve Kenworth ile Daimler Truck’ın sahibi olduğu Freightliner gibi üreticilerin yararına olacağını söylemişti. Trump’ın bugün yaptığı açıklama, geçen hafta başlaması planlanan tarifelerin yaklaşık 30 gün ertelenmesi ve daha önce gümrük vergisi planına dahil olmayan orta hizmet tipi kamyonların da vergilendirilmeye başlanması anlamına gelecek.

EN ÇOK 5 ÜLKEYLE İTHALAT YAPILIYOR



ABD, Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile yapılan ticaret anlaşmaları kapsamında hafif hizmet tipi araçlarda yüzde 15 gümrük vergisi uygulamayı kabul etmişti. Ancak bu oranların AB ve Japonya'dan ithal edilecek büyük araçlar için geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Trump yönetimi ayrıca, montajı Kanada ve Meksika’da gerçekleştirilen araçların, ABD menşeli parçalarının bedellerinin gümrük vergilerinden düşürülmesine izin vermişti.

ABD Ticaret Odası, daha önce Ticaret Bakanlığı’na yeni kamyon tarifeleri uygulanmaması çağrısında bulunarak, ABD’nin en fazla ithalat yaptığı beş ülkenin Meksika, Kanada, Japonya, Almanya ve Finlandiya olduğunu ve bunların tamamının ABD’nin müttefiki veya yakın ortağı oldukları için ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığı yönünde görüş bildirmişti.

MEKSİKA LİSTENİN ZİRVESİ

Meksika, ABD’ye en fazla orta ve ağır hizmet tipi kamyon ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Ocak ayında yayımlanan ve resmi istatistiklere dayanan bir rapora göre ABD’nin Meksika’dan ithal ettiği orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, 2019’dan bu yana toplam üç kat artış gösterdi.