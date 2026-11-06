6 Kasım 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, sarı kod verilen iller tek tek açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin yayımladığı güncel uyarı haritasına göre, olumsuz hava koşullarına karşı sarı kod ile ikaz edilen iller şunlar:

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ile ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri (Samsun hariç) ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı