6 Kasım 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, sarı kod verilen iller tek tek açıklandı

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin yayımladığı güncel uyarı haritasına göre, olumsuz hava koşullarına karşı sarı kod ile ikaz edilen iller şunlar:
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ile ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı
BURDUR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri (Samsun hariç) ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı