Şanlıurfa’da şiddetli sağanak yağış sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşım kilitlendi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Kent genelinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan rögarların taşması sonucu yollarda su seviyesi yükselirken, bazı bölgelerde ev ve iş yerleri de su altında kaldı.
Şiddetli yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarıyla yollarda zor anlar yaşadı.
Meteoroloji yetkilileri ve Şanlıurfa Valiliği, iki gün önce yaptıkları uyarılarda kentte beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceğini bildirmişti. Kentte sağanak yağışın etkisi sürüyor.