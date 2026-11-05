Sağanak Samsun'u vurdu: Yollar göle, dağlar şelaleye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodlu uyarıda bulunduğu Samsun'da sağanak, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle sahil kesimindeki bazı cadde, sokak ve mahalle aralarında su birikintileri oluştu. Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bazı caddeler adeta göle dönerken, İlkadım ve Canik ilçelerinde de yollar su altında kaldı. Yağışın etkisiyle suya doyan toprak ve kayalık alanlardan akan sular ana yola ulaştı. Samsun-Ordu kara yolundan geçen araçların su birikintilerinden geçerken sıçrattığı sular metrelerce yükseldi.