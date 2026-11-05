5 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın resmen uçuşa geçti: Fiyatlarda sert yükseliş

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İstanbul
Haftalardır ciddi düşüşler yaşayan altın, dün ABD gerçekleştirilen ara seçimlerinin ardından yükselişe geçti. Çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde sıçrama yaşayan altın, 5 Kasım Perşembe gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...
TAM ALTIN FİYATI
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın Alış: 20.821,05₺
Yarım Altın Satış: 21.363,95₺
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
22 Ayar Bilezik Alış: 5.952,60₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.958,39₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın Alış: 10.443,16₺
Çeyrek Altın Satış: 10.681,97₺
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.656,31₺
Gram Altın Satış: 6.657,34₺