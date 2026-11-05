5 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın resmen uçuşa geçti: Fiyatlarda sert yükseliş

Haftalardır ciddi düşüşler yaşayan altın, dün ABD gerçekleştirilen ara seçimlerinin ardından yükselişe geçti. Çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde sıçrama yaşayan altın, 5 Kasım Perşembe gününü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...