Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

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İstanbul
ABD Senato ve Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başarısız olmasıyla şoku yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Trump, seçim sonuçlarını İran savaşına ve buna bağlı hayat pahalılığına bağlarken "Demokratlar sizi görevden alır mı?" sorusuna da cevap verdi.
ABD Başkanı "Muhtemelen Demokratlarla anlaşabilirim. Azletmeye kalkışırlarsa bu onları bitirir." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler verdikten sonra Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.
İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.
Trump, İran savaşının seçim mağlubiyetine değip değmediğine ilişkin soruya cevabında, "Evet, buna değerdi. Petrolün daha da artacağı düşüncüsüyle hareket ediyordum. Seçiminiz olmuyor, bir şey yapmanız gerekiyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz.
Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.
ABD Başkanı, Demokratların kendisini azletme durumunun ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili soruya karşı "Azletmeye kalkışırlarsa bu onları bitirir." dedi.
Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.
Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.