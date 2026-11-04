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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:24

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

ABD Başkanı Trump, ara seçimlerde partisinin gördüğü başarısızlığın kaynağının İran savaşı olduğunu açıklarken "Buna değerdi." dedi. Trump ayrıca "Demokratlar sizi azleder mi?" sorusuna cevap verdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:24

ABD Senato ve seçimlerinde 'nin başarısız olmasıyla şoku yaşayan ABD Başkanı , seçimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre seçimlerindeki başarısızlığını değerlendiren ABD Başkanı Trump, yenilgiyi İran savaşı ile benzin fiyatlarındaki artışa bağlarken olası bir azil girişiminin Demokratları bitireceğini söyledi.
Trump, seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına ve kısa vadede artan benzin fiyatlarına bağlamanın büyük ölçüde doğru olduğunu ve savaşın seçimleri etkileyeceğini bildiğini belirtti.
İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, savaş konusunda pişman olmadığını ve bunun seçim mağlubiyetine değdiğini ifade etti.
Demokratların kendisini azletmeye kalkışması durumunda bunun onları bitireceğini savundu.
Yeni Kongre tablosuna ilişkin olarak Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğini, veto yetkisinin kendilerinde olduğunu ve kendisini arayarak bazı konuları konuşmak istediklerini söyledi.
Oy pusulasında kendi isminin yer alması halinde açık bir şekilde kazanacaklarını öne sürdü.
Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve adaylara karışmayacağını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Trump, seçim sonuçlarını İran savaşına ve buna bağlı hayat pahalılığına bağlarken " sizi görevden alır mı?" sorusuna da cevap verdi.

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

ABD Başkanı "Muhtemelen Demokratlarla anlaşabilirim. Azletmeye kalkışırlarsa bu onları bitirir." ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler verdikten sonra Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞIN SEÇİMLERİ ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

"SEÇİM MAĞLUBİYETİNE DEĞERDİ"

Trump, İran savaşının seçim mağlubiyetine değip değmediğine ilişkin soruya cevabında, "Evet, buna değerdi. Petrolün daha da artacağı düşüncüsüyle hareket ediyordum. Seçiminiz olmuyor, bir şey yapmanız gerekiyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz.

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

"DEMOKRATLARLA MUHTEMELEN İYİ GEÇİNECEĞİM"

Öte yandan Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.

"AZLETMEK ONLARI BİTİRİR"

ABD Başkanı, Demokratların kendisini azletme durumunun ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili soruya karşı "Azletmeye kalkışırlarsa bu onları bitirir." dedi.

Trump seçim yenilgisini İran savaşına bağladı! 'Demokratlar sizi görevden alır mı?' sorusunu cevapladı

Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.

 

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#Trump
#cumhuriyetçi parti
#kongre
#demokratlar
#Abd Senato
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