Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Zehirlenme şüphesi aydınlatıldı

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İstanbul
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.
Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin hazırladığı raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.
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