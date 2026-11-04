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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:47

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Zehirlenme şüphesi aydınlatıldı

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Raporda ölümün, kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtilirken zehirlenerek öldürüldüğüne dair delil bulunamadı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Zehirlenme şüphesi aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:47

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Zehirlenme şüphesi aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı.
Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle veya zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.
Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

ZEHİRLENME DELİLİ BULUNAMADI

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin hazırladığı raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 

Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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