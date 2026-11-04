CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 4. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, dev organizasyondaki 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

AVRUPA'DA 310. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile mücadele edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 309 mücadelede rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Dirk Kuyt yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 2. hafta maçında ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, 3. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin "Devler Ligi"nde 2 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde 6. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

LIVERPOOL'UN SON DURUMU

Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı. "Devler Ligi"nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 yenen Liverpool, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı LASK Linz'i 6-3 mağlup etmişti. Liverpool, 3. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Villarreal'i 4-3 yenmişti. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı bulunuyor.

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Liverpool, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Topladığı 15 puanla 5. sırada bulunan Liverpool, son maçında sahasında karşılaştığı Arsenal'e 1-0 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muric

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas

FENERBAHÇE - LIVERPOOL CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.