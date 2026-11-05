Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu! "Mucizeyi gerçekleştirdik"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Liverpool ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Liverpool forması giymesini hatırlatan ve kendisi için özel bir akşam olduğunu aktaran Kuyt, "Zor zamanlardan geçtik. Beraber kalmaya ve birlik olmaya çalıştık. İnanmaya devam etmek istedik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Çok fazla insan kazanmamızı beklemiyordu. Tutku ve enerji gösterirsek, oyun planımızı takip edersek taraftarın arkamızda duracağını biliyorduk. Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda oluşturabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik. Bu enerjiyi Kadıköy'de hep gösterebilirsek bu kulüp her yerde kazanabilir ve her zaman yukarı doğru oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı

İki kez geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarının önemine vurgu yapan Dirk Kuyt, "İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etmeye devam etme sözü verdik. Muric konusunda çok mutluyum. Lukaku harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tesislere pozitif bir hisle gelecek. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Lig de bizim için ana önceliğimiz. Bu gecenin tadını çıkaracağız ama yarın lig maçına hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"EMRE DE İSTERSE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Takımda devam etme durumuyla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

"Emre Belözoğlu ile uzun süre beraber oynadık. İyi bir arkadaşlığımız var. Bu geceye odaklandım tamamen. Teknik direktörlüğü benim yapmamı istediler bu maçta. Emre ile sabah görüştük, birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim. Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. İstediği sürece Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Burada olmak tabii ki istiyorum bu kulübü çok seviyorum. Fenerbahçe bundan sonrasında yukarıya doğru ilerleyecek."