TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:17

Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu! "Mucizeyi gerçekleştirdik"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan ve galibiyeti değerlendiren sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, "Zor zamanlardan geçtik. Beraber kalmaya ve birlik olmaya çalıştık. İnanmaya devam etmek istedik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:17

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de teknik sorumlu , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu! "Mucizeyi gerçekleştirdik"

Futbolculuk kariyerinde Liverpool forması giymesini hatırlatan ve kendisi için özel bir akşam olduğunu aktaran Kuyt, "Zor zamanlardan geçtik. Beraber kalmaya ve birlik olmaya çalıştık. İnanmaya devam etmek istedik. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Çok fazla insan kazanmamızı beklemiyordu. Tutku ve enerji gösterirsek, oyun planımızı takip edersek taraftarın arkamızda duracağını biliyorduk. Tutkuyu ve enerjiyi doğru anda oluşturabilirseniz burada dünyanın en iyi takımı bile zorluklarla karşılaşır. Bu galibiyet şans değildi. Hak ettik. Bu enerjiyi Kadıköy'de hep gösterebilirsek bu kulüp her yerde kazanabilir ve her zaman yukarı doğru oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu! "Mucizeyi gerçekleştirdik"

İki kez geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarının önemine vurgu yapan Dirk Kuyt, "İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etmeye devam etme sözü verdik. Muric konusunda çok mutluyum. Lukaku harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tesislere pozitif bir hisle gelecek. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Lig de bizim için ana önceliğimiz. Bu gecenin tadını çıkaracağız ama yarın lig maçına hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Kuyt, Liverpool zaferiyle ilgili konuştu! "Mucizeyi gerçekleştirdik"

"EMRE DE İSTERSE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Takımda devam etme durumuyla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

" ile uzun süre beraber oynadık. İyi bir arkadaşlığımız var. Bu geceye odaklandım tamamen. Teknik direktörlüğü benim yapmamı istediler bu maçta. Emre ile sabah görüştük, birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim. Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. İstediği sürece Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Burada olmak tabii ki istiyorum bu kulübü çok seviyorum. Fenerbahçe bundan sonrasında yukarıya doğru ilerleyecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Liverpool'u yıktı! Sarı-lacivertlilerden 3-2'lik zafer
Liverpool'da Iraola, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Bizi üzen goller yedik"
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dirk Kuyt
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.