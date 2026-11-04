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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:47

Liverpool'da Iraola, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Bizi üzen goller yedik"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik iyi anlar oldu, gollerimiz oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Liverpool'da Iraola, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:47

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında İstanbul'da İngiltere temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Liverpool'da Iraola, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Bizi üzen goller yedik"

Andoni Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik iyi anlar oldu, gollerimiz oldu anak sonrasında daha iyi defans yapmamız gereken anlar oldu. Burada oynaması zor bir atmosfer. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğim gibi gitmedi. Özellikle 1-1 olduğu noktada. İlk golde barajı iyi kuramadık. Son da Muriqi zıplamasıyla... Bunu daha iyi yapmamız gereken savunmaydı. Gollerde daha iyi kontrol sağlamamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Iraola, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi! "Bizi üzen goller yedik"

"KAYBETMEMİZİN ASIL SEBEBİ ROTASYON DEĞİLDİ"

Forvet rotasyonuyla ilgili gelen soruya Iraola, "Sistemin iyi çalışacağını düşündük. Bugün yaptığımız bir şey değildi. Bu yoğun maç haftasında 5-6-7 değişiklik yapıyoruz. Sürekli şekilde herkesi ekonomik şekilde oynatmak zor. Rotasyon konusunda iyi şekilde ilerliyorduk. Kaybetmemizin asıl sebebi olduğunu söyleyemem. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kazamamamızın sebebi buydu" yanıtını verdi.

"STATTA HERHANGİ İLETİŞİM KURAMADIK"

'deki atmosferden de söz eden İspanyol teknik adam, "Bu basit goller; frikik oldukça uzaktandı. Bu tür hatalar, son gol de aynı şekilde doğru kontrol sağlanamadı. Düşükten top geldi Muriç kazandı. Statta herhangi iletişim kuramadık çok ses vardı. Herhangi talimat vermem için benim için de zordu. İletişimsizlikten kaynaklı sorunlar yaşadık" dedi.

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#fenerbahçe
#Liverpool
#Kadıköy
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Andoni Iraola
#Spor
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