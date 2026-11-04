Real Madrid uzatmada güldü! İspanyol ekibi 4'te 4 yaptı

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde haftanın önemli maçlarından birinde unanistan temsilcisi AEK ile İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'da karşılaştı.
AEK, mücadelenin 12. dakikasında Aboubakary Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, karşılaşmanın 32. dakikasında Jude Bellingham'ın kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.
AEK, karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha öne geçti. Yunan ekibinde Stavros Pilios, attığı golle durumu 2-1 yaptı. Mücadelenin 78. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan Fransız yıldız Kylian Mbappe, attığı golle yeniden beraberliği sağladı ve skor 2-2 oldu.
Real Madrid, karşılaşmanın 90+2. dakikasında Federico Valverde'nin attığı golle 3-2 öne geçti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2 mağlup etti.
Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. AEK ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında PSV ile karşı karşıya gelecek. AEK ise Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında aynı gün deplasmanda Como'ya konuk olacak.
A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'nun dinlendirme kararı nedeniyle AEK mücadelesinin kadrosunda yer almadı.
Eflatun-beyazlılarda Aurelien Tchouameni de aynı gerekçeyle kadroya alınmadı.