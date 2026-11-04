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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:09

Real Madrid uzatmada güldü! İspanyol ekibi 4'te 4 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'da karşı karşıya geldi. Real Madrid, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadeleyi 90+2. dakikada attığı golle 3-2 kazandı ve "Devler Ligi"nde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Real Madrid uzatmada güldü! İspanyol ekibi 4'te 4 yaptı
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 00:09

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde haftanın önemli maçlarından birinde unanistan temsilcisi ile İspanya temsilcisi , Yunanistan'da karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid uzatmada güldü! İspanyol ekibi 4'te 4 yaptı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda AEK'i 3-2 mağlup etti.
AEK, 12. dakikada Aboubakary Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Real Madrid, Jude Bellingham ile 32. dakikada durumu 1-1'e getirdi.
AEK, 75. dakikada Stavros Pilios'un golüyle 2-1 öne geçti ancak Real Madrid, Kylian Mbappe ile 78. dakikada skoru 2-2 yaptı.
Real Madrid, 90+2. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 3-2 öne geçerek maçı kazandı.
Bu sonuçla Real Madrid puanını 12'ye yükseltti.
Arda Güler ve Aurelien Tchouameni, teknik direktörün dinlendirme kararı nedeniyle kadroda yer almadı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

AEK, mücadelenin 12. dakikasında Aboubakary Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Real Madrid, karşılaşmanın 32. dakikasında Jude Bellingham'ın kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

AEK, karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha öne geçti. Yunan ekibinde Stavros Pilios, attığı golle durumu 2-1 yaptı. Mücadelenin 78. dakikasında Real Madrid'de sahneye çıkan Fransız yıldız , attığı golle yeniden beraberliği sağladı ve skor 2-2 oldu.

Real Madrid, karşılaşmanın 90+2. dakikasında Federico Valverde'nin attığı golle 3-2 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. AEK ise Şampiyonlar Ligi'nde 3. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü sahasında PSV ile karşı karşıya gelecek. AEK ise Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında aynı gün deplasmanda Como'ya konuk olacak.

Real Madrid uzatmada güldü! İspanyol ekibi 4'te 4 yaptı

ARDA GÜLER DİNLENDİRİLDİ

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı , teknik direktör Jose Mourinho'nun dinlendirme kararı nedeniyle AEK mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Eflatun-beyazlılarda Aurelien Tchouameni de aynı gerekçeyle kadroya alınmadı.

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#arda güler
#real madrid
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kylian mbappe
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