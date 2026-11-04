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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:15

Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic maçı açıklaması! "Umarım pozitif bir sonuç alırız"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, "Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakip, puan almaya aç olan bir takım. İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic maçı açıklaması!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:15

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İskoçya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü , Celtic karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic maçı açıklaması! "Umarım pozitif bir sonuç alırız"

Zorlu bir deplasmana çıktıklarını belirten Italiano, "Bizim için önemli bir test olacak. Oyuncuların size, sizin oyunculara güvenmeniz lazım. Kendilerini önemli hissetmeliler. Oynama zamanı geldiğinde fiziksel olarak iyi durumda olmaları gerekir. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi sonuçlar aldık. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakip, puan almaya aç olan bir takım. İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic maçı açıklaması! "Umarım pozitif bir sonuç alırız"

"AVRUPA'DA FARKLI BİR MOTİVASYONUMUZ VAR"

Takımdaki oyuncu durumlarına ve motivasyonlarına değinen Italiano, "Trossard kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Oyunu iyi okuyan zeki bir oyuncu. Yarın nasıl bir çözüm bulacağımızı hep beraber göreceğiz. Bütün ofansif oyuncuları işin içine dahil etmeyi düşünüyoruz. Miretti ve Orkun’dan yoksunduk. Onların oyuna kattıklarından eksik kaldık. Onların yokluğuna rağmen iyi sonuçlar aldık. Yarın Orkun’a süre vermek istiyoruz. Umarım planlarımız istediği gibi gider. Miretti’nin de yakın zamanda dönmesini bekliyoruz. Lig ve Avrupa farklı. Avrupa’da iyi gidiyoruz. Avrupa’da daha farklı bir motivasyonumuz var. Buraya gelmek için zor maçlar oynadık. Şu anda Avrupa’ya motiveyiz. Yarın puanlar almak istiyoruz. Etkili taraftarların önünde oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Italiano'dan Celtic maçı açıklaması! "Umarım pozitif bir sonuç alırız"

"CELTIC'İN HENÜZ PUANI OLMAMASI NEDENİYLE ŞAŞKINIM"

Geçen sezon da rakibine karşı mücadele ettiğini hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Geçen sezon Celtic’e karşı oynadım. Harika bir maçtı. 2-0’dan 2-2 yapmıştık. Celtic’e karşı burada oynamak farklı. Sıcak bir atmosfer oluyor. Celtic’in henüz puanı olmaması nedeniyle şaşkınım. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#celtic
#Vincenzo Italiano
#Orkun
#Spor
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