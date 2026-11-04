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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:19

Trabzonspor'da Reis, Freiburg maçı öncesinde konuştu! "Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 20.45'te Trabzon'da Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, "Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis, Freiburg maçı öncesinde konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:19

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya temsilcisi ile karşılaşacak.

HABERİN ÖZETİ

Trabzonspor'da Reis, Freiburg maçı öncesinde konuştu! "Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz"

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Reis, Freiburg'un iyi baskı yapan ve pres gücü yüksek bir takım olduğunu belirtti.
Sakatlıkların takım için bir fırsat anlamına geldiğini ancak forvet oyuncusu konusunda fazla alternatif olmadığını söyledi.
Aral ve Dju'nun milli araya kadar takımla birlikte olamayacağını açıkladı.
Son maçlarının kolay geçmediğini ve sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.
Taraftarın desteğinin işleri kolaylaştıracağını vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Trabzonspor'un Alman teknik direktörü , Freiburg karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Reis, Freiburg maçı öncesinde konuştu! "Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz"

Freiburg'un yakından tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirten Thomas Reis, "Çok iyi bildiğim takımlardan biri. İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım. Bizim de yapmamız gereken doğru çözümleri üretmek. 'u çalıştırırken bir Alman takımıyla karşılaşmıştık ancak sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI MUTLU DEĞİLİM"

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizimle olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor. Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız. Sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz. Aral ve Dju, milli araya kadar bizimle birlikte olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Reis, Freiburg maçı öncesinde konuştu! "Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz"

"SON MAÇLARIMIZ BİZİM İÇİN KOLAY GEÇMEDİ"

Takımın son dönemdeki performansına da değinen Thomas Reis, her karşılaşmanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar her zaman takıma yardımcı olur. Rakipler de bunu dikkate alır. Bizim yapmamız gereken aynı tutumu gösterebilmek. Son maçlarımız bizim için kolay geçmedi. Bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Son karşılaşmada da zorluklar yaşadık. Bazen maçların çözümü devre arasında bulunabiliyor. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi var" dedi.

Takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, "İyi bir kadronuz varsa 11 konusunda teknik direktör olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak takım olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Yarın umuyorum ki dolu bir statta oynayacağız. Bizim yapmamız gereken iyi bir performans ortaya koymak. Saha ile tribünler bir olduğu sürece işimiz daha kolaylaşır. Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#samsunspor
#Freiburg
#Thomas Reis
#Spor
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