Ozan Tufan'dan milli takım açıklaması! Sergen Yalçın'a mesaj gönderdi: "Cuma gününe alarm kurduk"

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı başlıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 3. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşılaşacak.

Trabzonspor'da Ozan Tufan, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ozan, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından takımda olumlu bir değişim yaşandığını söyleyerek, "Thomas Reis geldikten sonra her maça tek tek bakıyoruz. Her karşılaşmayı ayrı değerlendiriyoruz. Yoğun bir tempomuz var ve bunun meyvelerini alıyoruz. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Ortaya çıkan tablo da bunun sonucu" ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin takıma katkısına dikkat çeken Tufan, "Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Hocamızın yardımcıları da bizi çok iyi hazırlıyor. Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar. Durumumuzdan memnunuz. Yarın da bu çalışmanın karşılığını alacağımız maçlardan birini oynayacağız. Umarım bu olumlu gidişatımız devam eder" diye konuştu.

"KULÜBE BAĞLILIĞIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Trabzonspor'a olan bağlılığını sahada göstermeye çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulüpler. Ben de kulübüme olan bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yarın zor bir maç olacak. Alman futbol ekolünü en iyi bilen isimlerden biri Thomas Reis hocamız. Sakat oyuncularımız var ancak bu bizim için bir engel değil. Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMA GÜNÜNE ALARM KURDUK"

A Milli Takım'da yeniden forma giymek istediğini belirten Ozan Tufan, "Milli takımda olmak her oyuncunun hayalidir. Ben de o futbolculardan biriyim. Yeniden milli takıma dönmek isterim. Sergen hocayla bu konuda herhangi bir iletişimim olmadı ancak tekrar milli takıma çağrılma konusunda beklentim var. Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum. Bekleyip, göreceğiz" ifadelerini kullandı.