Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle şikayet sonrası savcılık iddianameyi tamamladı.

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HABERİN ÖZETİ Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında istenen ceza belli oldu: 5 ayrı suç iddianameye girdi Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, bir televizyon programında yaptıkları açıklamalara ilişkin olarak 5 ayrı suç isnadıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, iki gazetecinin somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddialarla Bakan Bolat'ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürüldü. Açıklamaların, kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği yönünde algı oluşturabileceği değerlendirildi. Bakan Bolat'ın kira sertifikası yatırımına ilişkin kişisel veri ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak verildiği veya ele geçirildiği belirtildi. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz için ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL İÇİN 5 AYRI SUÇ İSNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın şikayeti üzerine "dezenformasyon" suçlamasıyla ifadeleri alınan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, işlemlerinin ardından haklarında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Ağırel ve Saymaz için iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, iki gazetecinin bir televizyon kanalında yayımlanan programda somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, bu ifadelerle Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürüldü. Açıklamaların kamuoyunda kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği yönünde algı oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

İddianamede, Bolat’ın Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin kişisel veri ve müşteri sırrı kapsamında olduğu belirtildi. Bu bilgilerin televizyon programında açıklanmasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçunun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi. Savcılık, söz konusu açıklamanın ticari sır veya müşteri sırrını açıklama suçunu da oluşturduğunu ancak iki suçun aynı eylem kapsamında işlendiğini belirterek, şüphelilerin daha ağır cezayı gerektiren kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçundan cezalandırılmasını talep etti.

15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’ın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama" suçlarından ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.