TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında istenen ceza belli oldu: 5 ayrı suç iddianameye girdi

Fon soruşturması kapsamında ortaya attıkları iddialar nedeniyle gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada iki ayrı gazeteci için 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında istenen ceza belli oldu: 5 ayrı suç iddianameye girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gazeteciler ve 'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle şikayet sonrası savcılık iddianameyi tamamladı. 

HABERİN ÖZETİ

Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında istenen ceza belli oldu: 5 ayrı suç iddianameye girdi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.
Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, bir televizyon programında yaptıkları açıklamalara ilişkin olarak 5 ayrı suç isnadıyla iddianame düzenlendi.
İddianamede, iki gazetecinin somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddialarla Bakan Bolat'ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürüldü.
Açıklamaların, kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği yönünde algı oluşturabileceği değerlendirildi.
Bakan Bolat'ın kira sertifikası yatırımına ilişkin kişisel veri ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak verildiği veya ele geçirildiği belirtildi.
Murat Ağırel ve İsmail Saymaz için ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında istenen ceza belli oldu: 5 ayrı suç iddianameye girdi

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL İÇİN 5 AYRI SUÇ İSNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ticaret Bakanı ’ın şikayeti üzerine "dezenformasyon" suçlamasıyla ifadeleri alınan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, işlemlerinin ardından haklarında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Ağırel ve Saymaz için iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, iki gazetecinin bir televizyon kanalında yayımlanan programda somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, bu ifadelerle Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürüldü. Açıklamaların kamuoyunda kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği yönünde algı oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

İddianamede, Bolat’ın Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin kişisel veri ve müşteri sırrı kapsamında olduğu belirtildi. Bu bilgilerin televizyon programında açıklanmasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçunun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi. Savcılık, söz konusu açıklamanın ticari sır veya müşteri sırrını açıklama suçunu da oluşturduğunu ancak iki suçun aynı eylem kapsamında işlendiğini belirterek, şüphelilerin daha ağır cezayı gerektiren kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçundan cezalandırılmasını talep etti.

15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’ın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama" suçlarından ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Ağırel'den nezarethane yemekleriyle ilgili iddia: İstanbul Emniyeti süreci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında tekrar ifadeye çağrıldı
ETİKETLER
#Murat Ağırel
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#ömer bolat
#İsmail Saymaz
#Hedef Yatırım Portföy
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.