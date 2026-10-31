Murat Ağırel'den nezarethane yemekleriyle ilgili iddia: İstanbul Emniyeti süreci açıkladı

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İstanbul
Gazeteci Murat Ağırel'in nezarethane yemekleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı sürecinde verilen kumanyalara dair bilgi paylaşımı yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel'in cezaevinde yemeklerle ilgili yaptığı habere ilişkin, "Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.
Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel'in cezaevinde dağıtılan yemeklerle alakalı yaptığı habere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yemeklerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, "Sosyal medya üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanelerinde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Nezarethanelerimizde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihale, 28.04.2026 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler, belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.