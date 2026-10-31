Gazeteci Murat Ağırel'in nezarethane yemekleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı sürecinde verilen kumanyalara dair bilgi paylaşımı yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Murat Ağırel'den nezarethane yemekleriyle ilgili iddia: İstanbul Emniyeti süreci açıkladı Gazeteci Murat Ağırel'in nezarethane yemekleriyle ilgili iddialarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı sürecinde verilen kumanyalara dair bilgi paylaşımı yaptı. Emniyet, nezarethanelerde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihalenin 28.04.2026 tarihinde Kamu İhale Kanunu kapsamında yapıldığını belirtti. Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyaların gıda mevzuatı ve teknik şartnameye uygunluk açısından kontrol edildiği ifade edildi. Teslim alınan kumanyalardan şahit numuneler alındığı ve belirlenen süre boyunca muhafaza edildiği açıklandı. Gözaltındaki şahısların sağlık durumlarının düzenli takip edildiği ve herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmadığı belirtildi.

MURAT AĞIREL'İN YEMEKLERLE İLGİLİ İDDİASINA CEVAP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel'in cezaevinde yemeklerle ilgili yaptığı habere ilişkin, "Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel'in cezaevinde dağıtılan yemeklerle alakalı yaptığı habere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yemeklerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, "Sosyal medya üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanelerinde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Nezarethanelerimizde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihale, 28.04.2026 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler, belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.