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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 03:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 03:02

MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YKS yerleştirmelerinde kritik rol oynayan Ortaöğretim Başarı Puanı’ndaki (OBP) adaletsizlikleri ve not şişirmelerini engellemek amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni (OYSS) hayata geçirdi. Yapay zeka desteğiyle notların takip edileceği yeni sistemde 13 Kasım'a kadar sürecek sınavlarla okullar arasındaki not farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 03:02
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 03:02

, yıllardır adaylarının mağduriyetine yol açan okullar arasındaki not adaletsizliklerini sona erdirmek üzere düğmeye bastı.

Bu yıl uygulamaya konulan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında ortaokul ve lise kademelerindeki yazılı sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasım'a kadar ortak olarak gerçekleştirilecek. Dijital sistem üzerinden yürütülen süreçte sınav notları ve okul başarı ortalamaları yapay zeka desteğiyle anlık takip edilerek, okullar arasındaki haksız not artışlarının önüne geçilecek.

MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor

OBP ADALETSİZLİĞİ YKS SIRALAMALARINI ETKİLEYEMEYECEK

Eğitim uzmanları, lise diploma notunun 5 ile çarpılarak YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiği OBP sisteminin mevcut haldeki adaletsizliklerine dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan eğitim uzmanı yaşanan puan haksızlığını şu şekilde aktardı:

"Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu."

MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor

USULSÜZLÜK YAPAN 74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

MEB'in sıkılaştırdığı denetimler neticesinde, son bir buçuk yıl içerisinde not şişirdiği, devamsızlıkları takip etmediği ve mevzuata aykırı usulsüzlükler yaptığı tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi. OYSS ile bu tür usulsüz uygulamaların ve hayali notlandırmaların tamamen bitirilmesi amaçlanıyor.

MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE EZBERE YER YOK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımını değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni sınav sorularının ezberci anlayışı yıktığını belirtti.

Örnek soruların analitik düşünmeyi teşvik ettiğini ifade eden Kurt, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor"

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ETİKETLER
#YKS
#MEB
#Obp
#Oyss
#Adil Kurt
#Eğitim
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