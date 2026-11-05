MEB’den OBP adaletsizliğine yapay zekalı çözüm: Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile not şişirme dönemi sona eriyor

MEB, yıllardır YKS adaylarının mağduriyetine yol açan okullar arasındaki not adaletsizliklerini sona erdirmek üzere düğmeye bastı.

Bu yıl uygulamaya konulan Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında ortaokul ve lise kademelerindeki yazılı sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasım'a kadar ortak olarak gerçekleştirilecek. Dijital sistem üzerinden yürütülen süreçte sınav notları ve okul başarı ortalamaları yapay zeka desteğiyle anlık takip edilerek, okullar arasındaki haksız not artışlarının önüne geçilecek.

OBP ADALETSİZLİĞİ YKS SIRALAMALARINI ETKİLEYEMEYECEK

Eğitim uzmanları, lise diploma notunun 5 ile çarpılarak YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiği OBP sisteminin mevcut haldeki adaletsizliklerine dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan eğitim uzmanı yaşanan puan haksızlığını şu şekilde aktardı:

"Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu."

USULSÜZLÜK YAPAN 74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

MEB'in sıkılaştırdığı denetimler neticesinde, son bir buçuk yıl içerisinde not şişirdiği, devamsızlıkları takip etmediği ve mevzuata aykırı usulsüzlükler yaptığı tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi. OYSS ile bu tür usulsüz uygulamaların ve hayali notlandırmaların tamamen bitirilmesi amaçlanıyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE EZBERE YER YOK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yenilenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımını değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni sınav sorularının ezberci anlayışı yıktığını belirtti.

Örnek soruların analitik düşünmeyi teşvik ettiğini ifade eden Kurt, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor"