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Eğitim
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:14

Okullarda ortak sınav dönemi başlıyor: Sistem 26 Ekim'de açılacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde ölçme-değerlendirmede ülke genelinde ortak standart sağlamak amacıyla yeni bir sistem hayata geçiriyor. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü resmen uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi, toplam 16 farklı branşta uygulanacak. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Okullarda ortak sınav dönemi başlıyor: Sistem 26 Ekim'de açılacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:14

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni hayata geçiriyor. 2026-2027 yılının 1. dönem 1. yazılılarında uygulanacak sistem, ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıfları kapsayacak şekilde toplam 16 farklı branşta uygulanacak.

Okullarda ortak sınav dönemi başlıyor: Sistem 26 Ekim'de açılacak

SİSTEM HANGİ DERSLERİ KAPSAYACAK?

Sistem, ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; liselerde ise 9, 10 ve 11’inci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerini kapsayacak. Toplam 16 branşta uygulanacak sistemde, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, beceri temelli ve açık uçlu sorulardan oluşan bir havuz kullanılacak. 

Okullarda ortak sınav dönemi başlıyor: Sistem 26 Ekim'de açılacak

HER DÖNEM 8 BİN SORU

Soru havuzunun geliştirilmesi kapsamında ilk ortak yazılı sınavlardan önce sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması planlanıyor. Her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun hazırlanması hedefleniyor. Sınavlar, eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen konu soru dağılım tablolarındaki senaryolara göre oluşturulacak.

Okullarda ortak sınav dönemi başlıyor: Sistem 26 Ekim'de açılacak

Seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik iki açık uçlu soru, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla hazırlanarak sisteme girilecek. Diğer sorular ise Bakanlığın soru havuzundan, öğretmenlerin belirleyeceği güçlük düzeylerine göre otomatik olarak seçilecek. Kolay, orta ve zor seviyelerde hazırlanacak soruların güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenlerin mesleki değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek. Öğretmenler, sistem üzerinden oluşturulan sınav kâğıtlarını ve puanlama anahtarlarını kontrol ederek onaylayacak. Soru havuzundan seçilen soruların gerekçelendirilerek en fazla iki defa değiştirilmesine de imkân tanınacak. Sınav kâğıtlarının basımı ve çoğaltılması ise gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Sınav sonrası soru bazlı puanlar ’a girilerek sonuçlar ilgili öğrenme çıktılarıyla eşleştirilecek. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarını belirleyerek öğretim süreçlerini yeniden planlayabilecek.

SİSTEMİN BİRÇOK AVANTARJI VAR

Eğitimci İlhan Sevin: Sistem; ülke genelinde ortak standartların oluşturulması, soruların güçlük düzeylerinin dengelenmesi ve öğrencilerin öğrenme eksiklerinin belirlenmesi açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak kapsamlı değişikliğin sınavlara kısa süre kala duyurulması, öğretmenler ve okullar açısından hazırlık sürecini zorlaştırabilir. Sistemin önce pilot uygulamalarla test edilmesi, öğretmenlere yeterli hazırlık süresi tanınması ve aşamalı biçimde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğitimde başarının yalnızca doğru kararlar almakla değil, bu kararları sahada uygulanabilir hâle getirmekle mümkün olduğu ifade ediliyor.

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#eğitim öğretim
#Ortak Yazılı Sınav Sistemi
#İlhan Sevin
#Eğitim
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