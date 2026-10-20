20 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında Fed baskısı: Fiyatlar düşüşe geçti

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) haftaya vereceği kritik faiz kararına çevrilirken, altın fiyatları 20 Ekim Salı gününü düşüşle açtı. Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.126,84 dolara inerken, gram altının da yeni fiyatı belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ekim 2026 altın fiyatları...