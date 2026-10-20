20 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında Fed baskısı: Fiyatlar düşüşe geçti

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İstanbul
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) haftaya vereceği kritik faiz kararına çevrilirken, altın fiyatları 20 Ekim Salı gününü düşüşle açtı. Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.126,84 dolara inerken, gram altının da yeni fiyatı belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Ekim 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.608,587 ₺
Gram Altın Satış: 6.609,432 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.724,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.802,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.448,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.596,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 42.252,89 ₺
Tam Altın Satış: 43.086,29 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.986,00 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.030,00 ₺