20 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro yükselişe geçti

Döviz piyasasında 20 Ekim Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 20 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...