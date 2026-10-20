Adana’da korkunç olay: Kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

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İstanbul
Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi.
Şüpheli, kasada oturan 16 yaşındaki N.M.’ye tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.