Adana’da korkunç olay: Kasada oturan 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi.

KASADA OTURURKEN BAŞINDAN VURULDU

Şüpheli, kasada oturan 16 yaşındaki N.M.’ye tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU KRİTİK

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.