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Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:38

Formula 1 yolunda tarihi adım: Ferrari'ye 16 yaşında Türk pilot

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Formula 1 yolunda tarihi adım: Ferrari'ye 16 yaşında Türk pilot
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:38

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

FORMULA 1 YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."

BAKAN BAK'TAN GENÇ PİLOT ALP AKSOY'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı , Formula 1 takımlarından Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen genç pilot Alp Aksoy'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genç pilotumuz Alp Aksoy, dünyanın en köklü ve prestijli Formula 1 takımlarından Ferrari ile anlaşma imzalayarak önemli bir başarı elde etti. Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy'u yürekten kutluyorum. Türk motor sporları adına gurur verici bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcumuzun kariyerinde başarılarının devamını diliyorum."

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ETİKETLER
#formula 1
#osman aşkın bak
#Tosfed
#Alp Aksoy
#Ferrari Sürücü Akademisi
#Spor
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