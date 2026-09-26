F1 yarış takvimi: Formula 1 canlı nereden izlenir, hangi kanalda saat kaçta?

Formula 1'de sezonun 15. etabı için artık yalnızca yarış günü kaldı. Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun antrenman ve sıralama seansları tamamlanırken gözler 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Azerbaycan Grand Prix'sine çevrildi. Normalde pazar günü koşulan Formula 1 yarışının Bakü'de cumartesiye alınması nedeniyle F1 takipçileri yarışın başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

F1 AZERBAYCAN YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın toplam mesafesi 306,049 kilometre olacak. Formula 1'in resmi programında yarışın Bakü yerel saatiyle 15.00'te başlayacağı belirtilirken Türkiye ile Bakü arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye'deki yayın başlangıcı 14.00 olarak gerçekleşecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin cumartesi günü yapılmasının nedeni, 27 Eylül'de ülkede Ulusal Anma Günü'nün düzenlenmesi. Bu nedenle yarış hafta sonunun programı bir gün öne çekildi. Böylece 24 Eylül Perşembe günü ilk iki antrenman, 25 Eylül Cuma günü üçüncü antrenman ve sıralama turları yapılırken ana yarış 26 Eylül Cumartesi gününe bırakıldı.

Tarih Seans Türkiye saati Yayın 26 Eylül Cumartesi Formula 1 Azerbaycan Grand Prix 14.00 beIN SPORTS 4 / 4K 26 Eylül Cumartesi Yarış 14.00 beIN CONNECT

Azerbaycan Grand Prix'sinin tüm Formula 1 seansları beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ana yarış ise Türkiye'de beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS 4K üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca beIN CONNECT üzerinden de yarış yayınına erişilebilecek.

F1 AZERBAYCAN YARIŞI HANGİ KANALDA?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si Türkiye'de beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak. Yarış için yayın saati 14.00 olarak belirlenirken beIN SPORTS yayın akışında Azerbaycan Grand Prix'sinin 4K seçeneği de yer alıyor. Dijital yayın üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler ise beIN CONNECT seçeneğini kullanabilecek.

Bakü'deki yarış hafta sonunun önceki seansları da beIN SPORTS 4 ekranlarından yayınlandı. Böylece antrenmanlardan sıralama turlarına, sıralama turlarından 26 Eylül'deki Grand Prix'ye kadar Formula 1'in Azerbaycan ayağı Türkiye'de aynı yayıncı üzerinden takip edilebiliyor.

BAKÜ ŞEHİR PİSTİ'NDE 51 TURLUK MÜCADELE

Azerbaycan Grand Prix'si, yaklaşık 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilecek. Formula 1'in resmi verilerine göre pistin uzunluğu 6,003 kilometre ve yarış 51 tur üzerinden koşulacak. Toplam yarış mesafesi ise 306,049 kilometre olarak hesaplanıyor.

Bakü pisti, uzun düzlükleri ve dar virajları aynı parkurda buluşturmasıyla Formula 1 takvimindeki farklı karaktere sahip cadde pistlerinden biri olarak öne çıkıyor. Pistte toplam 20 viraj bulunuyor ve özellikle uzun ana düzlükte hız ile hava koridoru mücadelesi yarışın önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

F1'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İspanya Grand Prix'sinin ardından Kimi Antonelli pilotlar klasmanında 292 puanla ilk sırada bulunuyor. Mercedes pilotunu 211 puanla takım arkadaşı George Russell takip ederken Lewis Hamilton 191 puanla üçüncü, Lando Norris 186 puanla dördüncü ve Charles Leclerc 167 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Takımlar klasmanında ise Mercedes 503 puanla ilk sırada bulunuyor. Ferrari 358 puanla ikinci, McLaren 306 puanla üçüncü, Red Bull 230 puanla dördüncü ve Racing Bulls 77 puanla beşinci sırada yer alıyor. Azerbaycan Grand Prix'si, sezonun 15. yarışı olarak bu puan mücadelesine yeni bir etap ekleyecek.

2026 F1 PİLOTLAR KLASMANI İLK 5

Kimi Antonelli: 292 puan

George Russell: 211 puan

Lewis Hamilton: 191 puan

Lando Norris: 186 puan

Charles Leclerc: 167 puan

2026 F1 TAKIMLAR KLASMANI İLK 5

Mercedes: 503 puan

Ferrari: 358 puan

McLaren: 306 puan

Red Bull: 230 puan

Racing Bulls: 77 puan

BAKÜ'DE YARIŞ ÖNCESİ SON DURUM

Bakü'deki ilk antrenman seansını George Russell 1:45.387'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Max Verstappen ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı. İkinci antrenmanda da Russell en hızlı isim olurken Kimi Antonelli ikinci, Verstappen üçüncü sırayı aldı.

Red Bull pilotu Isack Hadjar da Bakü'de piste dönerek üç yarışlık aranın ardından Formula 1 yarış hafta sonuna geri döndü. Bileğindeki sakatlık nedeniyle Hollanda, İtalya ve Madrid yarışlarını kaçıran Hadjar'ın dönüşüyle Liam Lawson Racing Bulls'a geri dönerken Yuki Tsunoda yeniden yedek pilot görevine geçti.

F1 AZERBAYCAN YARIŞI CANLI NASIL İZLENİR?

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini televizyon üzerinden izlemek isteyenler beIN SPORTS 4 kanalını takip edebilir. Yarışın 4K yayını da beIN SPORTS 4K üzerinden sunulacak. Dijital ortamda takip etmek isteyenler için yayın beIN CONNECT üzerinden de erişilebilir olacak.

Yarış 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve 51 tur sürecek. Formula 1'in resmi yarış programında Bakü Şehir Pisti'ndeki Grand Prix'nin 51 tur veya iki saat üzerinden planlandığı belirtiliyor.

F1 AZERBAYCAN YARIŞI KAÇ TUR?

Azerbaycan Grand Prix'si 51 tur üzerinden gerçekleştirilecek. 6,003 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde koşulacak 51 tur sonucunda yarış mesafesi yaklaşık 306 kilometre olacak.

Yarışın resmi programında Grand Prix için maksimum iki saatlik süre de belirtiliyor. 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak mücadelede damalı bayrağın ardından Azerbaycan Grand Prix'sinin sonucu belli olacak.

F1 AZERBAYCAN YARIŞI SAAT KAÇTA?

2026 Azerbaycan Grand Prix'si 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Yarış Türkiye'de beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanacak.

Formula 1'in resmi programında Bakü yerel saatiyle 15.00 olarak görünen yarışın Türkiye saati karşılığı 14.00. Yarış 51 tur üzerinden yapılacak ve Bakü Şehir Pisti'nde 306,049 kilometrelik mesafe kat edilecek.