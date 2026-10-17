16 yaşındaki çocuğun gözünden diş çıktı! Doktorlar nedenini bulamadı

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun sol göz çukurundan göz kapağı ile kaş arasında gelişen bir diş çıkarıldı. Yaklaşık 1 aydır ağrısız şişlik fark eden çocuk sert ve beyazımsı iki çıkıntının belirginleşmesi üzerine hastaneye götürüldü. Yapılan taramada, bölgede tamamen gelişmiş bir köpek dişi bulunduğu ortaya çıktı.

The Independent'in haberine göre, oldukça nadir görülen vakada dişin ağız yerine göz çukurunda geliştiği belirlendi. "Ektopik diş" olarak adlandırılan bu durum dişlerin normal gelişim veya çıkış bölgelerinin dışında oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Süt dişi ya da kalıcı diş olabileceği gibi normal diş sayısına ek olarak gelişen süpernümerer dişler de olabiliyor.

EKTOPİK DİŞLER VÜCUDUN FARKLI BÖLGELERİNDE GELİŞEBİLİYOR

Ektopik dişlerin en sık görüldüğü bölgeler arasında elmacık kemiğinin arkasında yer alan maksiller sinüs var. Bununla birlikte burun boşluğu, damak, çene, çene eklemi ve göz çukuru gibi bölgelerde de rastlanıyor.

Yayımlanmış 61 vakayı inceleyen bir araştırmaya göre, ektopik dişler yıllarca fark edilmeden kalabiliyor. Bazı vakalarda ise ağrı, şişlik, baş ağrısı veya ağzı açmakta zorlanılması gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Burun içerisinde gelişen dişler, burun tıkanıklığı, akıntı ve burun kanamasına da neden olabiliyor.

DİŞLER NEDEN AĞIZ DIŞINDA GELİŞİR?

Araştırmalara göre yüzün gelişimi, anne karnında farklı hücre ve doku gruplarının hareket ederek bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Dişlerin oluşumu da bu dokular arasındaki etkileşimlere bağlı olarak ilerle

r. Gelişim sürecinde meydana gelen aksaklıklar, dişlerin normal konumlarının dışında oluşmasına neden olabilir.

Ancak gelişimsel sorunlar ektopik dişlerin tek nedeni değil. Üst çenede görülen ektopik dişleri inceleyen bir başka araştırmada yaralanmalar, diş tedavileri ve kist ya da tümör gibi oluşumlar da olası nedenler arasında sıralanmakta.

Birden fazla fazla dişin gelişmesi ise bazı kalıtsal hastalıklarla ilişkili olabiliyor. Bunlardan biri olan kleidokraniyal displazi, kemiklerin ve dişlerin gelişimini etkileyen nadir bir genetik bozukluk olarak biliniyor. Daha nadir görülen bazı genetik hastalıklar da fazla diş oluşumuyla ilişkilendiriliyor.

Öte yandan Hindistan'daki 16 yaşındaki çocuğun daha önce herhangi bir travma geçirmediği belirtildi. Doktorlar dişlerin göz çukurunda neden geliştiğini ise belirleyemedi.