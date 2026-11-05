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WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:52
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1
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS kullanıcılarının galeriye girmeden en son kaydedilen fotoğraf veya videoları sohbet ekranından doğrudan paylaşabileceği öneri sistemini kullanıma sunuyor.

2
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

Daha önce klavye üzerine emojiye dayalı çıkartma önerileri getiren WhatsApp, öneri sistemini cihaz galerisini kapsayacak şekilde genişletiyor. Android ve iOS platformlarında test edilmeye başlanan yeni işlev, kullanıcıların bir sohbete girdiklerinde galerilerindeki en son dosyayı hızlıca göndermesini sağlıyor.

3
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

SOHBET EKRANINDA İKİ FARKLI GÖRÜNÜM TEST EDİLİYOR

WhatsApp, medya öneri sistemini kullanıcı bazında iki farklı arayüzde deniyor. İlk olarak bir sohbet penceresi açıldığında mesaj yazma çubuğunun üstünde küçük bir bildirim penceresi beliriyor. Galerideki en son görselin küçük resmini gösteren bu pencere, kullanıcıya görseli göndermek isteyip istemediğini soruyor ve kapatma simgesine dokunularak anında ekrandan kaldırılabiliyor.

4
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

İkinci yöntemde ise sohbet çubuğundaki kamera simgesi geçici olarak galerideki en son medyanın küçük resmiyle yer değiştiriyor. Kullanıcılar her iki arayüzde de öneriyi dikkate almadan yazışmalarına devam edebiliyor.

5
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

YANLIŞLIKLA GÖNDERİMLERİ ÖNLEMEK İÇİN DÜZENLEME EKRANI AÇILIYOR

Öte yandan WhatsApp, kullanıcıların kazara paylaşım yapmasını engellemek amacıyla öncelikle standart düzenleme ekranını açıyor. Kullanıcılar paylaşımdan önce görseli inceleyip üzerine metin veya çıkartma ekleyebiliyor ya da gönderimden vazgeçebiliyor.

6
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

WhatsApp medyanın türüne veya kaynağına bakılmaksızın cihaz galerisindeki en yeni dosyayı seçiyor. Kamerayla çekilen fotoğraflar, ekran görüntüleri, internetten indirilen görseller ve farklı uygulamalardan kaydedilen videolar da öneriler arasına dahil ediliyor.

7
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

İSTEMEYEN KULLANICILAR AYARLAR MENÜSÜNDEN DEVRE DIŞI BIRAKABİLECEK

Yeni özellik, güncellemeyi alan hesaplarda varsayılan olarak aktifleşiyor. Sohbet ekranında medya önerisi görmek istemeyen kullanıcılar, uygulamanın ayarlar sekmesinden "Sohbetler" menüsüne girerek "Son medya önerileri" seçeneğini diledikleri zaman kapatabiliyor.

8
WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

WhatsApp halihazırda test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağını henüz açıklamadı.

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