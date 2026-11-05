WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

SOHBET EKRANINDA İKİ FARKLI GÖRÜNÜM TEST EDİLİYOR

WhatsApp, medya öneri sistemini kullanıcı bazında iki farklı arayüzde deniyor. İlk olarak bir sohbet penceresi açıldığında mesaj yazma çubuğunun üstünde küçük bir bildirim penceresi beliriyor. Galerideki en son görselin küçük resmini gösteren bu pencere, kullanıcıya görseli göndermek isteyip istemediğini soruyor ve kapatma simgesine dokunularak anında ekrandan kaldırılabiliyor.