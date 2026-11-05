WhatsApp'tan Android ve iOS kullanıcılarına yeni özellik! Artık bunu da göreceksiniz

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İstanbul
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS kullanıcılarının galeriye girmeden en son kaydedilen fotoğraf veya videoları sohbet ekranından doğrudan paylaşabileceği öneri sistemini kullanıma sunuyor.
Daha önce klavye üzerine emojiye dayalı çıkartma önerileri getiren WhatsApp, öneri sistemini cihaz galerisini kapsayacak şekilde genişletiyor. Android ve iOS platformlarında test edilmeye başlanan yeni işlev, kullanıcıların bir sohbete girdiklerinde galerilerindeki en son dosyayı hızlıca göndermesini sağlıyor.
WhatsApp, medya öneri sistemini kullanıcı bazında iki farklı arayüzde deniyor. İlk olarak bir sohbet penceresi açıldığında mesaj yazma çubuğunun üstünde küçük bir bildirim penceresi beliriyor. Galerideki en son görselin küçük resmini gösteren bu pencere, kullanıcıya görseli göndermek isteyip istemediğini soruyor ve kapatma simgesine dokunularak anında ekrandan kaldırılabiliyor.
İkinci yöntemde ise sohbet çubuğundaki kamera simgesi geçici olarak galerideki en son medyanın küçük resmiyle yer değiştiriyor. Kullanıcılar her iki arayüzde de öneriyi dikkate almadan yazışmalarına devam edebiliyor.
Öte yandan WhatsApp, kullanıcıların kazara paylaşım yapmasını engellemek amacıyla öncelikle standart düzenleme ekranını açıyor. Kullanıcılar paylaşımdan önce görseli inceleyip üzerine metin veya çıkartma ekleyebiliyor ya da gönderimden vazgeçebiliyor.
WhatsApp medyanın türüne veya kaynağına bakılmaksızın cihaz galerisindeki en yeni dosyayı seçiyor. Kamerayla çekilen fotoğraflar, ekran görüntüleri, internetten indirilen görseller ve farklı uygulamalardan kaydedilen videolar da öneriler arasına dahil ediliyor.
Yeni özellik, güncellemeyi alan hesaplarda varsayılan olarak aktifleşiyor. Sohbet ekranında medya önerisi görmek istemeyen kullanıcılar, uygulamanın ayarlar sekmesinden "Sohbetler" menüsüne girerek "Son medya önerileri" seçeneğini diledikleri zaman kapatabiliyor.
WhatsApp halihazırda test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağını henüz açıklamadı.