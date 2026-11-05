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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:20

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Bir döneme damga vuran Karadenizli şarkıcı Sinan Özen'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Birbirinden başarılı şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir yer edinen Sinan Özen'in konser dönüşü Sakarya'da trafik kazası yaptığı ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı, kazadan yara almadan kurtuldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:20

Müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Karadenizli ünlü şarkıcı Sinan Özen, sevenlerini korkuttu. Uzun bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam eden ünlü şarkıcının 'taki konserinin ardından 'a dönüş yolunda yaptığı öğrenildi. gişelerinde aracıyla kaza yaptığı ortaya çıkan Sinan Özen'in sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak edildi. Birbirinden başarılı şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir yer edinen Sinan Özen, talihsiz kazada korku dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Ünlü Karadenizli şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi ancak yara almadan kurtuldu.
Sinan Özen, Tokat'taki konserinden sonra İstanbul'a dönerken Sakarya gişelerinde kaza yaptı.
Ünlü şarkıcı kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayı sanatçının kardeşi Hızır Özen duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

SİNAN ÖZEN SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI YAPTI!

Şarkılarıyla 1990'lı yıllara damgasını vuran Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Özellikle duygusal şarkılarıyla hafızalara kazınan Özen, kendine has tarzı ve güçlü sesiyle Türk pop-fantezi müziğinde büyük bir yer edinmişti.

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Son zamanlarda magazin dünyasından uzak bir şekilde özel hayatını sürdüren ve kariyerini tüm hızıyla devam ettiren Sinan Özen, 3 Kasım'da Tokat'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. 

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. 'Sigaramın Dumanına Sarsam', 'Evlere Şenlik', 'Öpsene Beni' gibi birbirinden başarılı şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı, geçirdiği talihsiz kazayla magazin gündeminde yerini aldı.

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ"

Şarkılarındaki kendine has yorumu ve sesiyle 90'lı yıllara damgasını vuran Karadenizli şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konseri sonrası İstanbul'a dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasıyla yürekleri ağza getirdi. 

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Kazada sanatçı Sinan Özen ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu. Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sinan Özen'den sevenlerini endişelendiren kötü haber! Konser dönüşü kaza yaptı

Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı. 

1989 yılından bu yana hem romantik şarkıları hem de sahnedeki samimi duruşuyla Türk müziğinde yıllardır adından söz ettiren Özen, geçirdiği talihsiz kaza sonrası sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. Ünlü şarkıcının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 

 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Sakarya
#sinan özen
#Tokat
#Trafik Kazası
#Magazin
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